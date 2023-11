Accordo tra il club biancorosso e l’Agenzia Future. Rondinella nel futuro. Il metaverso è realtà

Al "Torrino di Santa Rosa" è stata presentata la nuova partnership fra la Rondinella Marzocco del presidente Lorenzo Bosi e l’Agenzia Future, società fiorentina guidata dal presidente Francesco Di Costanzo, specializzata in metaverso, intelligenza artificiale, talenti digitali. La società biancorossa apre un percorso anche fuori dal rettangolo, puntando a rilanciare la propria storia e tradizione nel digitale, grazie alle competenze ai professionisti di "Future". Presentate inoltre, le nuove maglie da gioco, la nuova veste grafica della comunicazione digitale, il lavoro su e-commerce e merchandising, la prima esperienza dedicata nel metaverso.

Un preludio alla vera e propria inaugurazione di questa partnership che avverrà domenica 5 novembre al "Bozzi" prima della gara di campionato con il Siena. Sarà una nuova affascinante esperienza del "mondo Rondinella" direttamente da casa, attraverso il metaverso, ’entrando’ negli spogliatoi, in campo insieme agli atleti. Novità salienti che proiettano il club biancorosso nel futuro tecnologico.

"La Rondinella ha deciso di investire nell’innovazione sia in ambito sportivo che comunicativo – ha precisato il presidente Lorenzo Bosi – Il nostro sviluppo digitale non sarà un contesto a parte, ma uno strumento integrativo alle prestazioni sportive che farà vedere la società sotto una luce completamente nuova. Questa partnership per noi è il segnale di crescita, per espanderci e presentarci sul territorio come una della società più innovative nel panorama dilettantistico, soprattutto per quanti seguono e amano La Rondinella". Parole condivese dal presidente Di Costanzo: "Abbiamo scelto la Rondinella per unire una grande tradizione con un brand storico – ha spiegato il fondatore e presidente di Pa Social Fondazione Italia Digitale – ad un presente di forte crescita e a un futuro sempre più digitale". Infine, Andrea Marrucci, amministratore unico di Future: "Fare della Rondinella una realtà innovativa, sempre più centrale non solo nel panorama sportivo".

Erano presenti giocatori, dirigenza e personalità sportive e politiche, mentre a fare gli onori di casa, Roberto Ciulli.

Giovanni Puleri