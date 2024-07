Acqualagna, calcio giovanile. A lezione da Materazzi

È in corso da lunedì e andrà avanti fino a venerdì nel bellissimo impianto sportivo di Acqualagna, la prima edizione dell’Inter Camp. "Oltre che ai preparatori ufficiali dell’Inter – spiega David Greco direttore generale della Falco Acqualagna, società che gestisce lo stadio – abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare in campo il campione del mondo Marco Materazzi che non ha lesinato nel dare consigli ai nostri futuri campioni. Questo Inter Camp coincide con l’imminente ripresa del settore giovanile della Falco Acqualagna, la quale vuole creare un importante bacino di giovani talenti svolgendo in maniera sana e organizzato un settore che si era fermato per far sì che i lavori di ristrutturazione venissero a termine. Sono aperte le iscrizioni per tutte le categorie. Per info rivolgersi al nostro responsabile tecnico Massimo Rosati (allenatore con licenza Uefa B dal 1999, tel 3357739176) o al nostro responsabile del settore giovanile Antonello Spinoccia. Quest’ultimo ha avuto trascorsi da professionista anche con la stessa Inter, giocando con talenti del calibro di Altobelli, Oriali, Beppe Baresi e tanti altri. Antonello sta lavorando anche per far sì di creare, con una società di livello una collaborazione capace di poterci far crescere con modalità al passo con i tempi".

am. pi.