Acquaviva di Montepulciano in Promozione, Atletico Piancastagnaio ai play off

Nel Girone F di Prima categoria giornata storica per l’Acquaviva di Montepulciano, che festeggia il passaggio in Promozione (1-1 con il Lucignano): due anni fa era al debutto in Prima, il prossimo anno scoprirà il nuovo campionato. Netta vittoria dell’Atletico Piancastagnaio, che batte 4-1 il Torrenieri e lo supera in classifica, chiudendo il campionato in seconda posizione. Grazie alla doppietta di Demuru e alle reti di Boffa e Pinzuti, i bianconeri affronteranno i play off dalla migliore posizione possibile, sfidando in semifinale il Bibbiena – che ha chiuso la stagione regolare travolgendo sul proprio campo un Montalcino ormai a corto di motivazione con un tennistico 6-0 - mentre i biancorossi devono accontentarsi del terzo posto, che significherà scendere in campo in casa contro il Cortona. Sconfitta anche per l’Amiata, protagonista di una stagione molto altalenante, che in trasferta subisce un indolore 1-0 ad opera del Capolona Quarata. Stesso risultato, in questo caso a favore, per il Ponte d’Arbia, che con una rete di Fabbri batte lo Spoiano, lasciando la penultima posizione e regalandosi la possibilità di affrontare la squadra aretina anche nei play out, anche se i biancoblu senesi dovranno cercare l’impresa in trasferta. Non dovrà invece passare attraverso la lotteria degli spareggi il San Quirico, che esce al momento giusto dalla crisi battendo l’ormai retrocesso Olmoponte: i giallorossi conquistano la matematica salvezza grazie a due reti realizzate nella ripresa (da Romanini al 50’ e da Guidotti all’82’).

Nel Girone C si chiude con un successo l’ottimo campionato della Casolese, seconda in classifica e vincitrice dei play off prima ancora di disputarli grazie alla regola della "forbice": i biancorossi superano 2-1 il Gracciano grazie alle reti di Sabatino (che arriva a quota 21 reti e vince la classifica cannonieri) e Bonfitto, mentre per i biancocelesti Adamo segna il primo gol stagionale. Il Gracciano dovrà giocarsi la permanenza in categoria nell’ennesimo derby contro il San Gimignano, che nell’ultimo match della stagione regolare batte 2-0 il San Miniato grazie alle reti del giovane Porcelli e del veterano Guerrera, che arriva a quota dieci gol. I neroverdi avranno il vantaggio di giocare lo spareggio sul proprio terreno, con due risultati a disposizione. Divertente pareggio, invece, tra le già salve Pianella e Badesse, che impattano sul 2-2: il Badesse apre le marcature dopo otto minuti con Antonaccio, ma il Pianella pareggia in avvio di ripresa con Vitali. Ancora vantaggio ospite al 56’ con Lorenzetti, ma il solito Vitali chiude i conti a due minuti dal termine. Pareggio, infine, anche per il Radicondoli, altra squadra già salva con novanta minuti di anticipo, che non va oltre l’1-1 contro il Pomarance.

Marco Brunelli