Acquisti e cessioni, valzer di colpi

Numerosi movimenti di mercato per le squadre del calcio dilettanti. Tra le società più attive il Londa, che conta 4 partenze e 7 arrivi. Tra questi, l’attaccante Leonardo Posi, classe 1984, fratello dell’allenatore Silvano, che è arrivato in suo aiuto come nella stagione alla Nova Vigor Misericordia. Il giocatore domenica è stato protagonista della vittoria col Pian di San Bartolo sbloccando il risultato. In Seconda Categoria la Sandro Vignini Vicchio si è separata di comune accordo con il ds Luca Bagni.

In Prima Categoria la Gallianese ha rimpolpato una rosa corta. Sono arrivati prima il centrocampista Scala, poi il difensore centrale Caputo e infine il centrocampista Onsihuay Ramos. In Terza Categoria l’attaccante Messina è stato tesserato dal Cavallina: militava nella squadra amatoriale della stessa società.