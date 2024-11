Acquisto ufficializzato. Chrysovergis è biancorosso

Cresce l’attesa per Follonica Gavorrano - Grosseto. Un match che presenta diversi ex: tra i biancorossi Riccardo Cretella, Mattia Macchi e Yusuf Cela oltre al direttore generale Filippo Vetrini, mentre tra i biancorossoblù c’è Matteo Morelli. E per cercare di rimediare all’attuale situazione, il dg Vetrini si è immerso nel mercato. Dopo l’arrivo del centrocampista Andrea Caponi è di ieri l’annuncio da parte della società biancorossa dell’acquisto del greco Marios Chrysovergis, promettente esterno mancino classe 2004. Cresciuto nelle giovanili del Paok Salonicco, Marios nella stagione 2022/2023 ha indossato la maglia della Vastese dove ha totalizzato 23 presenze. Successivamente il giovane difensore si è trasferito alla Pistoiese dove ha confermato le sue doti. Durante la prima parte della stagione, ha collezionato 14 presenze in campionato, segnando 3 reti, dimostrando così il suo valore e la sua capacità di incidere sul campo. Dopo l’esperienza con la Pistoiese, Marios è passato al Campobasso, dando il proprio contributo alla vittoria del campionato di Serie D e nella conquista della Poule scudetto. Due giocatori che mister Consonni conosce bene e che potrebbe gettare nella mischia subito domani. Qualche dubbio ancora sull’utilizzo del bomber Marzierli. Arbitro Francesco Aloise della sezione di Voghera.