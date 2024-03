Ad Arceto è in palio mezzo campionato

Doveva essere una domenica di sosta per il Torneo delle Regioni, mentre potrebbe essere decisiva per le sorti di Promozione ed Eccellenza (ore 14.30).

Si recuperano infatti alcuni match pesanti: big-match fra l’Arcetana terza della classe e la capolista Bibbiano/San Polo (a +6) coi locali in serie utile da ben 21 gare. Ex di turno il guardiano biancoverde Giaroli che dovrà neutralizzare la verve del puntero Messori, ex arcetano, nella sua miglior stagione realizzativa (in buca 16 volte). Deve essere pronta ad approfittarne la Vianese che, staccata di 4 lunghezze dalla vetta, deve risolvere il rebus contro l’inguaiata Quarantolese. Ultima spiaggia per l’Atletic Progetto Montagna col Fiorano terzultimo della classe. Per il girone A il trio reggiano Boretto-Campagnola-Riese punta a regalarsi una Pasqua serena sfruttando i rispettivi impegni casalinghi.

Nella A dei Dilettanti di scena la Brescello Piccardo che insegue i punti tranquillità al "Morelli" contro i borghigiani della Fidentina invischiati nella lotta play-out. In Prima derby della paura fra le matricole FalkGalileo e Rubierese, mentre nell’altro match Guastalla-Povigliese si lotta per un posto al sole. Fallito l’assalto al primo posto nel recupero di mercoledì, il Casalgrande deve reagire sempre al "Gottardi" contro il Pavullo. Promette scintille la sfida con un Santos 1948 costretto a vincere per restare nella scia dei play-off e la Barcaccia che vuole rafforzare il primato nel girone D di Seconda.

Dopo la Casalgrandese, oggi potrebbe esserci il brindisi dell’altra nobile decaduta S.Ilario con 3 turni d’anticipo: gli arancioni attendono l’Inter Club Parma, mentre gli inseguitori della Plaza Montecchio devono espugnare il neutro di Rivalta contro il Cavriago per tenere vivo il campionato. Scontro decisivo in ottica argento nel girone A fra Vetto e Puianello: l’attacco esplosivo degli enzani contro l’organizzazione difensiva dei matildici (solo 10 gol al passivo).

Eccellenza: Brescello Piccardo (40)-Fidentina (28).

Promozione. Girone A: Boretto (34)-Fornovo Medesano (38); Campagnola (32)-Pontenurese (38) ore 15; Riese (39)-Carpaneto Chero (37). Girone B: Arcetana (64)-Bibbiano/San Polo (70); Atletic Progetto Montagna (13)-Fiorano (19) sul sintetico di Castelnovo Monti; Vianese (66)-Quarantolese (26).

Prima categoria. Girone B: Boca Barco (28)-Palanzano (45); Celtic Cavriago (14)-Mercury (9) alla Pratina; Quattro Castella (32)-Terre Alte Berceto (24). Girone C: Daino S.Croce (42)-Original Celti Bhoys (29); FalkGalileo (23)-Rubierese (26); Ganaceto (51)-Reggiolo (16); Guastalla (41)-Povigliese (38); Masone (40)-Vis S.Prospero (35); Virtus Libertas (43)-Solierese (35). Girone D: Carpineti (12)-Montombraro (52); Casalgrande (50)-Pavullo (35).

Seconda. Girone B: Cadeo (19)-Fc 70 (14); Fonta Calcio (36)-Levante (21); Mezzani (18)-Campeginese (42); Virtus Calerno (31)-Fontanellatese (39); Virtus S.Lorenzo (36)-Gattatico (29). Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (42)-Saxum United (26); Montecavolo (26)-Sporting Cavriago (21); Novellara (29)-Gualtierese (18); Rapid Viadana (31)-Virtus Bagnolo (26); Reggio Calcio (22)-United Albinea (40); S.Faustino (26)-Real Casina (30); Santos 1948 (33)-Barcaccia (45). Girone E: Borzanese (28)-Junior Fiorano (24); Cerredolese (40)-Real Maranello (40); Corlo (49)-Rubiera (28); Fellegara (32)-Fox Junior Serramazzoni (38); Spezzanese (31)-Roteglia (30). Girone F: Campogalliano (60)-Virtus Mandrio (44).

Terza. Girone A: Amici di Davide (28)-Sporting Tre Croci (28); Biasola (26)-Collagna (13) a San Rigo; Casalgrandese (52)-Fogliano (16); Gatta (13)-Invicta Gavasseto (28); Ramiseto/Ligonchio (10)-Felina (27); Vetto (41)-Puianello (41).

Girone B: Cadelbosco (19)-Corcagnano (30); Cavriago (32)-Plaza Montecchio (40) a Rivalta; Fosdondo (27)-Montebello (33); S.Ilario (51)-Inter Club Pr (17).