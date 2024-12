Adami segna al debutto. La Castiglionese riparte

Un gol al debutto pesantissimo per Adami. Il centravanti arrivato a Castiglion Fiorentino dal Foiano (dove è approdato Doka) firma il blitz della squadra di Fani in casa dell’Affrico. La rete siglata ad inizio ripresa vale ancora il primo posto in solitaria, la ripresa del cammino dopo il passo falso di domenica scorsa. La Colligiana resta lontana due lunghezze. Sorride e fa festa anche la Baldaccio Bruni che con l’arrivo di Mario Palazzi ha letteralmente svoltato. Dalla zona playout a quella playoff in tre giornate grazie ad altrettante vittorie. I biancoverdi hanno regolato per 3-1 il Lanciotto. Apre le danze Pedrelli al 15’ ma al 30’ Cecchi pareggia. La Baldaccio nella ripresa trova il sorpasso e l’allungo Boriosi, autore di una doppietta pesantissima che porta il team di Anghiari al sesto posto in classifica, a due punti dal quinto piazzamento attualmente in possesso dell’Affrico, ma ciò che più conta è la distanza (di tre lunghezze) dalla zona rossa. Un margine minimo, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica, in un torneo decisamente combattuto.

Delle formazioni aretine l’unica che non sorride è il Foiano. Gli amaranto di Argilli cadono in casa per mano della Fortis Juventus che passa con la doppietta di Di Gaudio (61’ e 74’). Per gli amaranto è un periodo difficile. La squadra di Argilli è reduce da tre sconfitte di fila dove ha incassato sei gol senza riuscire a segnare. Da segnalare la vittoria della Colligiana sulla Lastrigiana e quella del Signa contro la Rondinella. Vince lo Scandicci a Sinalunga mentre pareggiano Asta e Antella (1-1) oltre a Grassina e Valentina Mazzola (0-0).

M.M.