Addio a Giuliano Dardi, ex presidente del Sant'Agostino e figura storica del calcio

Lutto nel mondo del calcio ramarro. Se n’è andato Giuliano Dardi, giocatore e poi componente del direttivo, direttore sportivo e infine presidente del Sant’Agostino. Il primo a darne notizia è stato il sindaco di Terre del Reno.

"Il sindaco di Terre del Reno – è il necrologio del primo cittadino Roberto Lodi – a nome dell’amministrazione comunale esprime un sentito cordoglio e si stringe intorno alla famiglia Dardi in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro Giuliano, che ricordiamo ha ricoperto la carica di presidente del Circolo Sportivo Sant’Agostino dal 1994 al 2006 con grande impegno e professionalità, al servizio di questa gloriosa società calcistica".

Il presidente in carica Bruno Lenzi non rilascia commenti, si affida al web. "Il presidente Bruno Lenzi e il consiglio direttivo del circolo sportivo Sant’Agostino si stringono con affetto al nipote Davide Roncarati e alla famiglia Dardi per la scomparsa del caro Giuliano, presidente del CS dal 1994 al 2006".

Dardi era stato un buon centrocampista con la maglia ramarra, pare fosse stato anche compagno di squadra di Lenzi. E’ stato un personaggio tutto d’un pezzo, fintamente burbero, ha saputo portare il suo Sant’Agostino in Eccellenza. Era il periodo con Zuccatelli in panchina, ora delegato provinciale della Figc, e poi con Leonardo Rossi.

A livello professionale era il capo del settore facchini dello zuccherificio di Minerbio, ma la passione principale è sempre stata il calcio. Assieme al fedele e competente direttore sportivo Franco Zanca era riuscito a costruire buone squadre e a tenere i conti in ordine. Quando passò la mano il club era sano, e tuttora si trova in Eccellenza.

Domani il Sant’Agostino scenderà in campo con il lutto al braccio nella partita interna con il Massa Lombarda.