Pianese sfida il Pineto per blindare i playoff: obiettivo 3 punti al Comunale

Torna a giocare al Comunale la Pianese che dopo il blitz di Legnago non vuole fermarsi. Raggiunti i 50 punti in classifica l’obiettivo è blindare i playoff. Avversario odierno il Pineto, formazione abruzzese che precede in classifica gli amiatini di cinque lunghezze. A dare il fischio d’inizio (alle 15) sarà Zoppi di Firenze, coadiuvato da Fedele di Lecce e Macchi di Gallarate.

Mister Alessandro Formisano (foto) è tornato sul successo di settimana scorsa in Veneto, fondamentale per ripartire dopo un periodo sfortunato. "È stata una partita difficile, la vittoria finale non era affatto scontata, ciononostante siamo riusciti a portare l’intera posta in palio con una grandissima prestazione. C’è grande differenza tra risultato e prestazione, solo quella contro il Pontedera non è stata una prestazione all’altezza".

L’avversario sarà molto motivato anche perché reduce dal successo nel derby regionale contro il Pescara. "Sappiamo che ogni partita può essere quella decisiva. In quest’ottica, visto il valore degli avversari, le tre partite finali possono proiettarci in una forma mentis ideale di preparazione a una eventuale post-season. Il Pineto è un po’ come noi, una squadra rivelazione, che propone un calcio divertente. Inoltre, è una squadra allenata benissimo". Con tre giornate ancora da disputare, la Pianese ha già conquistato più punti rispetto a quelli nel girone di andata. "Quando siamo arrivati, eravamo consapevoli che la Pianese avesse fatto già un grandissimo percorso, e che non sarebbe stato semplice emularlo, tantomeno fare meglio. Attraverso il lavoro, però, ci siamo riusciti. Al di là dei punti, è la qualità della proposta che mi ha soddisfatto", conclude mister Formisano. Rispetto alla gara di Legnato l’ex allenatore del Perugia avrà a disposizione il capitano Simeoni e l’attaccante Mastropietro, che non erano disponibili per squalifica. Out invece i lungo degenti Polidori e Frey. Ancora disponibili i biglietti per il match. Restano invariati i prezzi (dai 30 euro della tribuna d’onore ai 15 della tribuna più le riduzioni), tutti i tagliandi sono acquistabili su CiaoTickets.

Guido De Leo