Marie Bistoni trionfa al Toscana Tour con Ivanda del Colle

Marie Bistoni festeggia la sua prima vittoria al Toscana Tour. La giovane amazzone aretina ha vinto la categoria riservata ai cavalli di 7 anni in sella a Ivanda del Colle, che ha acquistato a tre anni e poi ha allenato e preparato fino a portarla in gara in questo prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli. Un traguardo importante che premia la passione ed il tanto lavoro fatto da Marie Bistoni.

"Ho acquistato questa cavalla - dice la giovane amazzone aretina - quando aveva tre anni dall’allevamento del Colle. È cresciuta in casa nostra, la monto io da quando ha 4 anni. Portata a vincere una gara internazionale a 7 anni è stata una grande soddisfazione. È una compagna di gare fantastica, affidabile ed estremamente veloce. Sono sicura che questa è solo la prima vittoria internazionale delle tante che mi regalerà. Vincere in un concorso internazionale così importante come il Toscana Tour di Arezzo, per me che sono di casa, è stata una grandissima emozione".

La categoria più alta della giornata di ieri del Toscana Tour, la 145 qualificante per il Gran premio di domenica, ha visto un podio tutto italiano. In prima posizione il giovane cavaliere Giacomo Casadei con Let’s Go Fz, in seconda posizione Roberto Previtali e in terza Andrea Messersì. Oggi nuova giornata di gare sia per il Toscana Tour che per l’Italian Champions Tour.

Sonia Fardelli