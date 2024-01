Addio a Mauro Bongi, icona del calcio fiorentino e toscano

Lutto nel mondo del calcio fiorentino e toscano per la scomparsa di Mauro Bongi, giocatore di successo e in seguito allenatore soprattutto legato al settore giovanile. Bongi, classe 1948, è stato un ottimo giocatore con la maglia della Rondinella Marzocco scendendo in campo insieme a Furio Valcareggi e Pino Vitale. Successivamente ha indossato la casacca della Cattolica Virtus, di altre società e ha concluso la carriera nelle file dell’Affrico. Da ricordare che con la squadra Juniores della Rondinella conquistò il prestigioso titolo di Campione d’Italia.

Finita la carriera da giocatore è stato allenatore all’Isolotto dove ha seguito e scoperto le doti di Francesco Flachi. In seguito ha allenato Lastrigiana, Affrico, Club Sportivo e Cattolica Virtus. Uomo di sport molto legato al rione di San Frediano e al Torrino di santa Rosa, amico di tanti ex viola e dell’indimenticato Mario Mazzoni. I funerali domani ore 15 alla chiesa di San Bartolo a Cintoia.

F.Que.