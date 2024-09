Aglianese, che remuntada. San Niccolò vola in vetta

Fra pochi giorni sarà la Coppa Toscana a reclamare attenzione, considerando che mercoledì si terrà l’ultima giornata dei triangolari che sanciranno il passaggio del turno. Intanto però, le formazioni di Pistoia e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria devono tirare le somme, alla luce della seconda giornata di campionato andata in archivio ieri. Cominciando dal girone A di Prima, da segno "X": il CQS Pistoia ha pareggiato 1-1 in Garfagnana con il Pieve Fosciana a seguito della rete di Magazzini, mentre il Tempio Chiazzano di Nencini ha fermato al Butelli il Montignoso sul 2-2.

Si passa quindi al girone D, dove è arrivata finalmente la prima gioia per l’AM Aglianese nel modo più rocambolesco: Betti, Poggiani e Bastogi hanno griffato il 3-2 sull’Albacarraia vanificando il doppio vantaggio iniziale degli ospiti. Fa festa anche l’Atletico Casini Spedalino, al primo successo nel torneo, ottenuto per 2-1 sul campo del Casale e Fattoria 2001. Dovrà invece rialzarsi velocemente il Quarrata, caduto di misura nella tana del Settimello (1-0).

Scendendo in Seconda e iniziando dal girone A, pollice alzato sul Borgo a Buggiano, che ha battuto il Chiesina Uzzanese, in una sorta di derby, per 1-0 con un acuto di Lera. Il Pescia ha perso in trasferta contro il Piazza 55 con il medesimo risultato, mentre il Giovani Via Nova è crollato fra le mura amiche contro la Murianese (con gli ospiti vittoriosi per 4-1).

Più rosea la situazione nel girone C, che vede il San Niccolò in vetta a pari perito con i pratesi del Mezzana. Merito del 2-1 con cui gli aglianesi hanno regolato a domicilio il Montemurlo, in primis. Il Cintolese ha battuto 1-0 il Montalbano Cecina, in uno scontro intraprovinciale che ha portato a pari punti le due contendenti. Si sono fermate tutte insieme Montagna Pistoiese, Pistoia Nord e Bugiani Pool 84, sconfitte rispettivamente da Valbisenzio (2-1) e Galcianese (1-0) e Tavola (2-1). Pareggio per 1-1 infine nel match fra Olimpia Quarrata e Virtus Montale: Buonomo per i quarratini, Petrucci per i montalesi.

Poco tempo per ricalibrare il tiro, ora: qualche formazione dovrà prepararsi a tornare a giocare già dopodomani, considerando l’ultima giornata dei triangolari di Coppa Toscana ormai imminente. Per tutte però, la testa andrà in un modo o nell’altro già al terzo turno di campionato del prossimo weekend, che si staglia già all’orizzonte.

Giovanni Fiorentino