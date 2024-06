Agostini: debutto granata. Oltre 300 presenze in A

Come è vero che per Alessandro Agostini l’esperienza sulla panchina del Pontedera (domani alle 18 la presentazione ufficiale) rappresenta il reale debutto nel calcio di categoria, è altrettanto vero che sulla panchina granata non si era mai seduto un personaggio che da calciatore avesse collezionato più di 300 presenze in Serie A (337 per la precisione), e quasi 450 tra A e B, come lui. Nella massima serie il quasi 45enne tecnico di Vinci (23 luglio 1979) le ha trascorse praticamente per la quasi totalità nel Cagliari, dove è approdato nel gennaio 2004 contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B, per rimanere nell’isola fino al 2012 mettendo insieme, solo in campionato, 266 presenze. Le altre il difensore le ha raccolte con le maglie di Fiorentina (13) ed Empoli (11) prima, Verona (47), con la cui casacca ha chiuso la carriera il 3 settembre 2015, poi. A Cagliari Agostini ha cominciato anche come allenatore nel settore giovanile e il 2 maggio 2022 è subentrato all‘esonerato Walter Mazzarri sulla panchina della prima squadra, in quel momento quartultima in Serie A.

Con 3 partite a disposizione non è riuscito però nell’impresa di salvare i rossoblu dalla retrocessione (2 pari e 1 sconfitta) e così a fine stagione ha risolto il contratto con la società sarda ed è andato ad allenare, lo scorso anno, la Primavera del Genoa, club nel quale il direttore sportivo granata Moreno Zocchi ha molte conoscenze. A proposito del direttore, nelle ore scorse (domenica) si era diffusa la notizia di un forte interessamento dell’Ancona, con tanto di trattativa ben avviata. In realtà non ci sono trattative con altri club che possano portar via Zocchi da Pontedera.

Intanto, e qui scendiamo nel mondo giovanile granata, si è purtroppo interrotta la splendida cavalcata degli Under 15, terminata ad un passo dalla semifinale nazionale dei play off. Dopo l‘1-1 esterno della gara d‘andata, i ragazzi guidati da Botticella hanno ceduto 2-3 alla Pergolettese tra le mura amiche del Nuovo Marconcini, uscendo così dalla competizione. Ai baby granata, ai quali la società riserva comunque un plauso per essersi piazzati tra le prime 8 squadre d’Italia, non sono bastate le reti di Orcesi in apertura (momentaneo 1-0) e di Magozzi (quella del definitivo 2-3), cui va aggiunta la sfortuna per il palo colpito in mischia allo scadere da Romagnoli.

Infine, il Pontedera, in collaborazione con la palestra cittadina InFit, ha promosso un programma di allenamento personalizzato (Power & performance training) per i giovani calciatori che vogliono alzare il loro livello atletico. L’off season comincerà il 10 giugno e durerà dalle 4 alle 8 settimane. Per informazioni contattare Andrea Ossola (coach) al 3346175846.