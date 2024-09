Agostini "In questa squadra c’è una magia"

Giusto per far capire meglio com’è fatto Alessandro Agostini. Sala stampa del dopo partita Pontedera-Sestri Levante. Domanda del giornalista: "Mister della Vis Pesaro cosa dice? Ma forse siamo appena a domenica sera, e al prossimo avversario magari ci penserete alla ripresa degli allenamenti…". Risposta: "No, in verità ho già cominciato. Mentre aspettavamo che la partita riprendesse, durante la sospensione mi sono messo a guardare la partita della Vis Pesaro a Legnago...". Ecco, questo è l’allenatore del Pontedera. Un perfezionista, uno che non lascia niente al caso, uno sempre sul pezzo. Un autentico martello, insomma. E la squadra lo segue volentieri. "Contro il Sestri Levante – ha poi argomentato il tecnico – ho visto passi in avanti come la ri-aggressione della palla e la fluidità del gioco. Certi meccanismi si cominciano a consolidare e non bisogna dimenticare che questa squadra sta procedendo lungo un percorso perché ha un modo diverso di giocare, che non dico sia migliore o peggiore, ma semplicemente diverso, da prima. E credo che siamo sulla buona strada".

Agostini ha solo parole positive per i suoi: "Sono sincero quando dico che credo di avere tutti giocatori di ottimo livello, e questo devono iniziare a pensarlo anche loro. So che possono darmi di più e crescere ancora, acquisendo, col tempo, sempre maggiori sicurezze. Le rimonte con Legnago e Sestri, ad esempio, vogliono dire che c’è uno spirito di gruppo importante. Quando le cose durante una partita vanno male non è una cosa scontata reagire, perché subentrano tanti stati d’animo. Invece questi ragazzi pedalano come se non ci fosse un domani e di queste qualità ne va tenuto di conto. In questa squadra c’è come una...magia, e quello che stanno facendo è straordinario, Io da parte mia cerco di fare il massimo, ma sono bravi loro, perché sono loro che vanno in campo e quindi il merito va dato a loro". L’allenatore del Pontedera si sbilancia anche sui singoli, citando due attaccanti, Italeng e Ragatzu: "Italeng lo abbiamo seguito e scelto, e guardando quello che sta facendo direi che è più forte di quanto avevamo visto. E’ un giocatore che davanti si sente e che fa sempre gol, e di questo sono contentissimo. Ragatzu sta facendo un percorso e a volte anche calciatori della sua classe possono fare inizialmente più fatica. Però ha sempre lavorato sodo e già in questa gara ho visto un giocatore importate che può crescere ancora. Sono certo che il suo valore presto verrà fuori". E con un...martellatore come lui sarà senz’altro così.

Stefano Lemmi