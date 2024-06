"Aiutiamo Tatti nelle cure". Oggi la cena di solidarietà

A cena per "Il Bomber". Si svolgerà stasera, a partire dalle 20, nella sede dell’Asd Val Bisenzio Calcio Academy (via Val di Bisenzio 205, Stadio di Vaiano) la cena a favore di Alessandro Tatti (foto) "il Bomber", colpito circa un anno fa da encefalomelite disseminata acuta. "Sarà un modo per stare insieme e al tempo stesso sostenere il nostro amico ed ex compagno di squadra – spiegano Massimo Marchini e Alessio Torracchi, due ex compagni di Tatti –, aiutarlo nelle cure necessarie nella lunga riabilitazione che sta affrontando per recuperare. Hanno già aderito tanti ex giocatori tra cui anche molti che hanno giocato nel Torino con lui. La quota è di 50 euro e invitiamo i tanti appassionati a unirsi per supportare Alessandro".

Per chi non potesse partecipare alla cena, comunque, c’è la possibilità di effettuare donazioni inviando i soldi sul conto IT75P0200838103000106536386 intestato ad Alessandro Tatti. Tatti ha iniziato giovanissimo a giocare sui campetti di periferia di Casale e Tobbiana, dimostrando subito estro e fiuto del gol: fu scelto dal Torino, dove ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Il suo percorso calcistico da professionista inizia nel Monza in serie B (‘79-‘80), poi ecco la lunga vita da bomber in serie C con Prato, Taranto, Fanfulla, Montevarchi, Suzzara, Casale e Varese per poi passare a Viareggio, Corsico e Rapallo, dove nel 1983 termina la sua carriera da calciatore.

L. M.