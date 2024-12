Al bivio Corticella e Sasso, è l’ora del riscatto

SASSO MARCONI

Ha assoluto bisogno di un risultato positivo scaccia-crisi il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli. Reduce da quattro sconfitte consecutive (di cui due, interne, contro dirette rivali come United Riccione e Zenith Prato), il team gialloblù è ancora all’ottavo posto in classifica a quota 19 (grazie ad un avvio di stagione a dir poco eccellente), ma, a causa del grande equilibrio che sta regnando in questo campionato, i punti di vantaggio sulla zona playout sono appena due. In questo senso non può che essere considerata fondamentale la sfida in programma oggi in terra modenese. Alle 14,30, Deme Serigne e compagni faranno infatti visita alla Cittadella Vis Modena, neo-promossa (come il Sasso) che, dopo un ottimo avvio di stagione, è incappata in un periodo nero che ha addirittura convinto la società a cambiare la guida tecnica. Eh sì perché, dopo l’ultima sconfitta di Ravenna, il tecnico bolognese Francesco Salmi è stato sollevato dall’incarico, con il team modenese che ha deciso di affidare la panchina a Mattia Gori (che peraltro è un ex Sasso Marconi avendolo guidato per una parte della stagione 2021-2022). In casa Cittadella (a quota 18 e dunque un punto indietro rispetto ai gialloblù) ci sarà una gran voglia di riscatto. Sarà proprio per questo una partita da prendere ancora di più con le molle per la band di Ivan Pedrelli che, ormai metabolizzato l’ultimo ko interno contro il modesto Zenith Prato, farà di tutto per cercare di riprendere la marcia verso la salvezza.