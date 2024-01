Al Fedini una gara da non fallire per gli azzurri rivoluzionati nell’organico. La nuova Sangio va all’attacco del Ghiviborgo. Cicarelli parte dalla panchina: le scelte di Rigucci

SAN GIOVANNI

Mettere alle spalle il poco positivo 2023 e ripartire di slancio in questa seconda parte di campionato. E’ questo l’obiettivo principale della Sangiovannese, che dopo un profondo rinnovamento operato tra dicembre e i primi giorni di gennaio con dieci partenze e otto arrivi affronterà quest’oggi al Fedini, fischio d’inizio alle 14,30, il sorprendente Ghiviborgo che, in barba alle previsioni iniziali, sta portando avanti un torneo con numeri d’alta classifica con la seconda rosa più "verde" di tutta la Serie D alle spalle, soltanto, dei piemontesi del Bra. Anche il tecnico lucchese, Nico Lelli, è il più giovane della categoria con i suoi 28 anni e non sarà certamente facile avere la meglio su questa compagine che ha, fino a questo punto, costruito gran parte del suo cammino in casa basti pensare che nelle otto gare giocate ha conquistato sette vittorie e una sola sconfitta.

È decisamente più altalenante l’andamento in trasferta, ecco che Baldesi e compagni dovranno far leva anche su questo aspetto mettendo sul rettangolo verde l’entusiasmo di un gruppo totalmente rinnovato, con stimoli decisamente diversi e voglioso di cambiare marcia in questa seconda parte di stagione dove bisognerà, giocoforza, raccogliere più vittorie possibili per cercare di poter, se non evitare la lotteria dei play out, giocare un eventuale spareggio con gara unica tra le mura amiche. Riguardo l’appuntamento odierno l’infermeria non sorride ad Atos Rigucci; starà sicuramente fuori Benucci che potrebbe anche saltare la prossima gara di Ponsacco e non sono in buone condizioni sia Di Rienzo che Massai, quest’ultimo fermato da un attacco influenzale nelle ultime ore. Si partirà inizialmente con un difesa a quattro e un centrocampo a tre, da stabilire poi se impiegare il trequartista a supporto delle due punte o scegliere il tridente. L’ultimo arrivato, il montenegrino Cicarevic, partirà inizialmente dalla panchina. A guidare gli azzurri oggi e per le prossime due partite sarà Matteo Dossini per le tre giornate di squalifica inflitte a Rigucci.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Timperanza; Pertica, Farini, Antezza, Masetti; Nannini, Disegni, Baldesi (nella foto); Senesi; Canessa, Caprio. All. Dossini.

GHIVIBORGO (3-5-2): Becchi; Vecchi, Bura, Carli; Turini, Carli, Lepri, Signorini, Orlandi; Giannini, Carcani. All. Lelli.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina.

Massimo Bagiardi