Al fontanafredda. L’AlbinoLeffe atteso dalla prova più dura: la Triestina di Tesser

Oggi l’AlbinoLeffe è attesa sul campo della Triestina (che per questa occasione sarà il Fontanafredda). Un gara difficile con i friulani che sono terzi in classifica a 8 punti dalla vetta ma con ambizioni di primato. La Celeste da parte sua vuol ripetere l’ottima prova fornita con il Vicenza ma fare punti in casa della Triestina non è facile ma il tecnico Giovanni Lopez (nella foto) è fiducioso: "All’andata, contro la Triestina, disputammo per un’ora forse quella che è stata la nostra miglior partita sin qui, perdendo 1-2 contro una grande squadra ma dopo esserci resi protagonisti di un’ottima prova.Sappiamo di dover affrontare una compagine molto forte, una delle più attrezzate del girone, che punta alla vittoria del campionato".

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Milesi, Gelli, Marchett; Gusu, Muzio, Agostinell, Gatti, Piccoli; Longo, Arrighini. All.: G: Lopez.

Vasco Algisi