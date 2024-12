Al Franchi. Sabato prossimo amichevole contro la Zeta Milano

Sabato 28 dicembre, con calcio di inizio alle 14,30 il Franchi farà da cornice all’amichevole tra la Robur e la Zeta Milano, il primo ‘social team’ calcistico, fondato la scorsa estate dallo youtuber ZW Jackson (Antonio Pellegrino), militante nel campionato di Terza Categoria, con l’ex bianconero Jeda capitano (il mister è Umberto Chiaramonte). "Sì, non è uno scherzo, ma è pura realtà – si legge nel profilo della Zeta Milano –! Siamo onorati che il Siena Fc abbia deciso di ospitarci per questa partita, addirittura nel loro stadio! Una società con così tanta storia, attualmente militante in Serie D, che crede in noi e nel nostro progetto! Grazie Siena non lo dimenticheremo mai! Vi aspettiamo!". Nella Zeta Milano i giocatori vestono, in pratica, anche i panni degli influencer: sono seguiti da un gruppo di videomaker e fotografi, perché possano avere una formazione non solo sul campo, ma anche per i social.