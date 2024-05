Al lavoro. Grandi manovre per costruire le squadre e staff

Se in queste ore i riflettori sono puntati sulla questione Franchi-Bertoni, con l’incontro previsto oggi in Comune, l’attesa è anche per le prime ufficialità che riguardano più strettamente il campo. Dalla chiusura del campionato non ci sono state comunicazioni formali, tanto attese dalla piazza, per quanto ogni giorno sia buono per riceverne. Almeno per quanto riguarda le conferme: è comunque ipotizzabile che molti dei giocatori protagonisti la scorsa stagione possano proseguire il loro percorso in bianconero, dando seguito al progetto iniziato la scorsa estate. E questa volta con la possibilità di svolgere una preparazione adeguata. Dovrà essere allestito anche il settore giovanile, con la supervisione di Gill Voria: tre squadre da cui ripartire, che necessitano di staff, collaboratori e figure di riferimento per far andare avanti al meglio la macchina. Sono attese notizie.