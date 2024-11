Al "Mancini» (14,30 ingresso gratuito) con tanti assenti per infortunio: largo ai giovani. Fano oggi con il Marotta Moroso. Spendolini ridisegna la squadra

Sarà un Fano Calcio ancor più giovane dei precedenti quello che oggi pomeriggio al "Mancini" (ore 14,30, ingresso gratuito) affronterà il Marotta Maroso Mondolfo nel secondo impegno casalingo consecutivo valevole per la settima giornata del campionato di Terza categoria. "Viste le tante assenza – ha detto mister Spendolini – daremo maggiore spazio ai giovani". Il centravanti Gueye è ancora in Senegal per problemi famigliari e dovrebbe tornare, se va bene, dopo il 20 novembre. Il centrocampista Niang si è sottoposto ad una ecografia fermo. Il fantasista Palazzi ha un’infiammazione al ginocchio che sembra rientrata, ma probabilmente mister Spendolini preferirà non rischiarlo subito. Chi invece sicuramente vedrà la partita dalla tribuna è Patrignani che colpito da febbre non si è completamente rimesso, stessa cosa per l’attaccante Apezteguia che ha accusato uno stiramento. Fuori anche il 18enne Manuelli. Ci saranno invece Incerti e Mea che nell’ultimo incontro erano usciti per problemi muscolari, e, in mezzo alla difesa, D’Anzi che aveva saltato il match contro il Case Bruciate World Fire. Il probabile undici: in porta Sodani, la difesa con Guei, Nodari, D’Anzi e Incerti, a centrocampo Omiccioli regista arretrato con al suo fianco Mea e Bianchi, trequartista Casoli, davanti Sabatini e Giovannelli. Un attacco molto giovane che dovrà vedersela contro una delle difese meno perforate del girone, visto che i marottesi hanno subito appena 5 reti in 4 gare e con due gare in meno.

Silvano Clappis