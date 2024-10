Al Masini altra sconfitta. La Cuoiopelli non riesce a fare gol. Errore di Papeschi e la Massese va

CUOIOPELLI

0

MASSESE

3

CUOIOPELLI: Papeschi, Tassi (89’ Arrigucci), Tuzi, Burato, Covino, Bocini, Turini (83’ Matteoli), Mancino, Rocco (62’ Campo), Maglio (62’ Cavallini), Hanxhari (85’ Pinna); a disposizione Brogi, Arrighini, Luka, Bindi. Allenatore Francesco D’Addario.

MASSESE: Mariani (89’ Cozzolino), Mapelli (59’ Costanzo), Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (87’ Nannipieri), Lorenzini (65’ Vignali), Bertipagani, Buffa, Anich, Goh (73’ Romiti); a disposizione Nicolini, Pasquini, Bartolomei, Cecilia. Allenatore Massimiliano Pisciotta.

Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato (assistenti Bolognesi della sezione Valdarno e Paduraru di Arezzo).

Marcatori: 17’ Lorenzini, 78’ Buffa e 89’ Buffa.

Note: ammoniti Hanxhari della Cuoiopelli, Marelli e Andrei della Massese.

SANTA CROCE – Niente da fare. La Cuoiopelli non solo non riesce a vincere, ma neppure a strappare un punticino alla Massese e neanche a tirare una sola volta in porta. Purtroppo le trame di gioco – spesso anche ben fatte – si fermano fuori dall’area avversaria e i gol non arrivano. A questo ci va aggiunto l’errore del portiere Papeschi che calcola male un tiro cross dalla destra di Lorenzini e si fa scavalcare dalla sfera che finisce nel sette alla sua destra. L’uno a zeroè una mazzata tra capo e collo per i ragazzini di Francesco D’Addario che provano a reagire, tengono a lungo il possesso della palla, ma non sono mai pericolosi. E negli ultimi dieci minuti la Massese raddopia con Buffa che corregge in porta di coscia un cross di Favret e al novantesimo triplica con lo stesso numero nove che spiazza Papeschi con un rasoterra preciso.

La Cuoiopelli resta inchiodata all’ultimo posto in classifica con un solo punto e un solo gol fatto e tredici subiti in sei partite. La società, pur nelle difficoltà economiche ereditate dalla precedente gestione, è chiamata a un ulteriore sforzo per mettere a disposizione di D’Addario un paio di giocatori in grado di poter dare una scossa alla squadra. Cavallini, rientrato dai Mobilieri Ponsacco, al momento non sembra nelle condizioni di poter fare la differenza. Ieri i biancorosso hanno dovuto fare a meno di sei giocatori. Domenica trasfer aa Ponsacco contro i Mobilieri che hanno quattro punti.