Incognita sintetico per la Comacchiese. Centese all’inseguimento, riceve il Lagaro

Di nuovo sul sintetico per la Comacchiese, un terreno di gioco che ha portato bene mercoledì scorso in coppa con il Valsetta Lagaro. Già definito l’accoppiamento ai quarti di finale: i lagunari affronteranno il Young Sant’Arcangelo mercoledì 4 dicembre al "Raibosola". I ragazzi di Candeloro in campionato faranno visita al Petroniano, a Crespellano. "Per noi è un’incognita – afferma il direttore generale Alessandro Farinelli – sappiamo che una neo promossa tosta, come dimostra il rendimento nel nuovo campionato. Saremo di nuovo sul sintetico, che non si addice a una squadra manovriera come la nostra".

Dopo l’infortunio al polpaccio con il Felsina dovrebbe rientrare Marongiu, anche se dovrebbe cominciare dalla panchina; sicuri indisponibili saranno il portiere Campi e il difensore Minieri. Nel frattempo in lontananza si vede la targa del Mesola. "La squadra di Cavallari ha avuto un calendario benevolo, ma ora sta affrontando delle squadre più impegnative. Dipende da noi riuscire ad approfittare di altri eventuali passi falsi". Che poi è lo stesso obiettivo anche della Centese, che al il G&G Stadium ospiterà una delle partite più interessanti della giornata, il Valsetta Lagaro, formazione neopromossa che ha già dimostrato di essere una delle realtà più solide del girone. Ha un’età media piuttosto bassa, si distingue per il suo equilibrio tattico, il grande agonismo e un buon mix fra i 20 gol segnati e soltanto 10 subiti. Il rendimento è ottimo: 8 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta patita contro il Bentivoglio. Alla guida della squadra c’è Cristian Cati, tecnico di grande esperienza e figura di spicco nel calcio dilettantistico bolognese. Alla guida del Valsetta dall’anno scorso, ha centrato la promozione al primo tentativo, consolidando ora la squadra come una delle protagoniste del campionato. Tra i punti di forza del Valsetta c’è l’attaccante Romeo, classe 1998, che con 6 reti in stagione si conferma uno dei giocatori più incisivi, dopo i 18 gol realizzati nella scorsa stagione. Dopo il ko nel derby con il Masi, la Portuense al "Bellini" se la vedrà con Monte San Pietro, l’obiettivo è tenere a distanza una possibile concorrente per la salvezza. Vuole scansare i play out il Masi Torello Voghiera, di scena a Corticella, contro il fanalino di coda, con un Toffano in più: il giovane centravanti è pienamente recuperato. "Dobbiamo sfruttare l’onda positiva e approfittare del periodo negativo del Corticella", dice fiducioso il presidente Claudio Ferrioli. Punti salvezza in palio anche per il Consandolo, a Trebbo di Reno, dopo sei sconfitte consecutive, e il Casumaro, che invece salirà l’Appennino bolognese per vedersela con il Faro.