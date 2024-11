Primavera 2, Pisa-Benevento 1-2

Pisa, 23 novembre 2024 - Una partita combattuta fino all’ultimo minuto si conclude con una sconfitta per la Primavera del Pisa Sporting Club, superata per 2-1 dal Benevento al termine di una gara decisa da episodi chiave. I nerazzurri, guidati da mister Innocenti, subiscono il gol decisivo allo scadere e vedono sfumare punti preziosi, che li relegano al quinto posto in classifica. PRIMO TEMPO, equilibrio rotto da Francescotti - La gara inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma al 31’ è il Benevento a trovare il vantaggio con Francescotti, abile a battere Giuliani su una delle prime occasioni nitide create dai giallorossi. Il Pisa prova a reagire ma non riesce a pungere, chiudendo la prima frazione in svantaggio. SECONDO TEMPO, emozioni e colpi di scena - Nella ripresa, il Pisa cambia volto grazie agli innesti di Bettazzi e Vivace, cercando con più insistenza la via del pareggio. La pressione nerazzurra viene premiata al 39’, quando Casarosa firma l’1-1 senza lasciare scampo al portiere avversario Giangregorio. Quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio, il Benevento sorprende i padroni di casa: al 45’ Avolio trova il gol del definitivo 1-2, lasciando il Pisa a mani vuote. La delusione per il risultato è tangibile, ma il tecnico Innocenti può comunque trarre spunti positivi dalla reazione mostrata nella ripresa. Il cammino in campionato resta lungo e i nerazzurri avranno presto l’occasione di riscattarsi, cercando di recuperare terreno in classifica, già a partire dal prossimo match contro il Napoli. TABELLINO PISA-BENEVENTO 1-2 PISA. Giuliani; Pucci, Battista (32′ st Ribechini), Frosali, Casarosa, Baldacci, Bassanini (12′ st Vivace), Cannarsa (32′ st Capitanini), Tosi (27′ st Buffon), Lovo (1′ st Bettazzi), Bocs. A disposizione. Rugginenti, Guizzo, Bendinelli, Rossi, Bacciardi, Cenerini, Giotti. Allenatore Innocenti BENEVENTO. Giangregorio; Sasso (24′ st Puca), Masi, Avolio, Guerra (36′ st Mirashi), Nonga, Rucci (24′ st Politi), Donatiello, Sessa (36′ st Borrelli), Francescotti, Balzano. A disposizione. D’Alessio, Eletto, Kwete, Milucci, Battista, Squillante. Allenatore Iezzo Arbitro. Nicolò Dorillo di Torino. Assistenti. Lauri-Mino. Reti. 31′ pt Francescotti, 39′ st Casarosa, 45′ st Avolio. Note. Ammoniti Cannarsa, Rucci, Francescotti. Recupero 2′ pt; 4′ st