Al “Rigamonti-Ceppi“. Il Lecco affronta l’ostica Virtus Verona. Volpe vuole i playoff

Contro la Virtus Verona per dimenticare il ko di Vicenza e riprendere la marcia verso la zona playoff. La formazione bluceleste di mister Volpe, reduce dal ko di Vicenza maturato nel finale e al termine di un match giocato piuttosto bene almeno per 70’, ospita oggi pomeriggio al Rigamonti–Ceppi, con inizio alle 17.30, la Virtus Verona, squadra appaiata ai lecchesi in 10^ posizione con 18 punti e con una striscia positiva aperta di 4 vittorie e 2 pareggi. Un team in salute, da prendere con le molle. "Bisogna fare qualcosa in più, dobbiamo migliorare soprattutto negli ultimi 25 metri – ha detto il mister Volpe –. Contro la Virtus mi aspetto un passo avanti in questo senso, troviamo di fronte una squadra frizzante, fastidiosa e pericolosa. Sappiamo che ogni partita porta delle insidie, dobbiamo metterci tanta attenzione". Lecco con la rosa al completo, tranne Gunduz che, infortunatosi in allenamento, ha finito la stagione a causa della rottura del crociato anteriore. Oggi contro la Virtus Verona dovrebbe partire lo stesso 11 che ha affrontato il Vicenza. L’unico dubbio è tra Sipos e il rientrante Zuberek, col primo favorito.

Lecco (4-3-3): Furlan, Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Frigerio (Ilari), Galli, Ionita; Galeandro, Sipos, Tordini. All.: Gennaro Volpe

Fulvio D’Eri