Al Torneo di Viareggio. Pepa segna con la selezione di categoria

Copertina tutta per Nicola Pepa: il giovanissimo attaccante leopardiano fa il suo esordio alla Viareggio Cup al 77’ della gara che la Rappresentativa di Serie D sta conducendo 1-0 contro gli statunitensi dello United Youth Soccer of New York e ci mette nemmeno tre minuti a farsi notare. Riceve palla sulla trequarti da Arrighi, se la aggiusta di sinistro e scarica un fendente di destro sotto la traversa assolutamente imprendibile per il portiere yankee Lo Piccolo. Chi lo conosce e lo apprezza sa bene che fa parte del suo "repertorio", ma modo migliore per timbrare la presenza e lanciare un segnale al selezionatore Giannichedda che lo aveva lasciato in panca contro la Ternana non poteva esserci.

Venendo alla prima squadra, nonostante gli assidui rapporti e la vicinanza geografica Recanatese e Vigor Senigallia non si affrontano in campionato da quasi trent’anni. L’ultimo precedente risale alla stagione 1995-96 quando erano insieme nel girone E dell’allora Cnd, poi le rispettive storie hanno preso strade diversissime con i giallorossi che da 17 anni stagioni frequentano, volenti o nolenti, i tornei nazionali mentre i rossoblù hanno ritrovato un palcoscenico degno del loro blasone solo nel 2022. Proprio l’Anno Domini della Recanatese, quello contrassegnato in modo indelebile con il circoletto rosso con la promozione tra i professionisti ed il titolo tricolore di categoria. Un’infinità di acqua, nel frattempo, è passata sotto i ponti ma, venendo all’attualità più stretta, sia Bilò che Antonioli sono alle prese con diversi problemi di natura fisica che stanno un po’ angustiando la vigilia dei due allenatori. Gabbianelli, talento che può fare la differenza, è sulla via del recupero ma il suo utilizzo per il derby di dopodomani è ancora in dubbio visto che il problema al polpaccio è tutt’altro che trascurabile. Non ci sarà invece Filippo Rotondo: il 24enne difensore pochi giorni fa si è rotto il perone e la stagione si può considerare già terminata. "La sosta – ha detto il capitano vigorino Denis Pesaresi – ci serviva per ricaricare le pile. La sfida che ci attende è importantissima contro una squadra tosta, esperta e che viene da alcuni risultati positivi importanti. Ci attende una battaglia e ci voleva questo pit stop. Posso dire che siamo carichi e motivati per affrontare queste 7 ultime giornate. Troveremo una Recanatese agguerrita e che vorrà scavalcarci vista la classifica con il loro attuale ritardo di 2 punti". L’importanza del match è tutta qui: due formazioni nel limbo, in una zona tutt’altro che tranquilla e che non concede assolutamente distrazioni, considerato anche il rendimento delle concorrenti.