Eccellenza. Matelica, servono 4 punti per mettersi al sicuro

Mancano quattro partite al termine del campionato. In vetta se la giocano Maceratese e Montecchio, in coda due squadre scenderanno di categoria (oltre al Fano, estromessa d’ufficio). Matelica e Montefano – ma pure il Fabriano Cerreto – rischiano ancora di finire nella trappola dei play out. La quota della salvezza diretta, al momento, è rappresentata dai 24 punti che potrebbe raggiungere la Portuali Dorica vincendo tutte e tre le partite che le restano da qui alla fine del torneo. Se la formazione di mister Ettore Ionni, attualmente con 28 punti in classifica, riuscisse a raggiungere i 10 punti di distanza dalla compagine anconetana eviterebbe i play out e sarebbe quindi matematicamente salva. Servono pertanto quattro punti in quattro gare. E oggi, contro la già tranquilla Sangiustese, si presenta l’opportunità di fare un passo avanti in questa direzione, riscattando così prontamente il poker subito domenica in casa del Montecchio. Il tecnico Ionni non avrà a disposizione lo squalificato Antonioni e deve fare i conti con un risentimento muscolare al polpaccio accusato in allenamento dal portiere Ginestra. Resta incerto, dunque, l’impiego del numero 1 biancorosso, baluardo della retroguardia matelicese, il quale finora ha disputato tutte le partite da titolare, fin dall’inizio della stagione. Il Matelica avrà poi un’altra gara interna, domenica prossima, contro l’Urbino, quinto in classifica.

m. g.