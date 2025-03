Rimini, appuntamento con la storia. Finale di Coppa Italia: primo atto

Da agosto a novembre, o giù di lì, quelle partite di Coppa Italia sono più una croce che una delizia. Poi l’appetito vien mangiano. E ora, a due passi dal traguardo, quel trofeo fa gola eccome al Rimini. Che la coppa, nella sua storia, non l’ha mai vinta. Senza dimenticare il vantaggio immediato: la fase nazionale dei playoff. Insomma, gli ingredienti perchè quella di stasera contro la Giana Erminio possa essere una gara ad alta tensione ci sono tutti. E sarà solo il primo round.

Antonio Buscè pensa alla storia del club e anche al ’premio’ in palio. "È un traguardo molto prestigioso – dice l’allenatore dei biancorossi – e noi cercheremo di portare a termine questo cammino. Che abbiamo intrapreso dal primo momento con grande umiltà. Dobbiamo stare sereni con la consapevolezza che vai ad affrontare una finale per cercare di portare un trofeo prestigioso a casa". Buscè ’giura’ di non fare calcoli. "Ci saranno andata e ritorno, ma ora bisogna gestire la prima partita, poi vedremo la partita successiva. Senza fare tanti ragionamenti. Dobbiamo andare in campo sereni. Quindi non ci facciamo tante problematiche mentali. Giochiamo la nostra partita, sapendo di affrontare una squadra che ha fatto un percorso importante come il nostro, e cercheremo di fare il meglio".

La Giana Erminio, appunto. "È una squadra tosta da affrontare. E noi dobbiamo stare con la più grande serenità mentale che possiamo avere. Ci vorranno equilibrio e la testa giusta". Cosa, peraltro, che il tecnico del Rimini ripete in ogni occasione. Ma questa volta chiede ai suoi di mettere anche da parte il campionato. O meglio le ultime uscite non esattamente brillanti. "Le ultime gare sono andate un po’ così – dice – ma questa è una partita a parte, che ha una storia a sé, è una competizione che ha una storia a sé. Quello che dico ai ragazzi è di stare sereni, equilibrati, e affrontare la partita cercando di avere quelle attenzioni in più che purtroppo non ci sono state nelle ultime partite".

All’ultimo Buscè è costretto a rinunciare a De Vitis per un acciacco fisico. Rientra tra i convocati Colombi, ma solo per onore di firma. Ai box anche Accursi e Brisku, oltre naturalmente a Cernigoi. In zona gol potrebbero agire in coppia, questa volta dal primo minuto, Parigi (foto) e Cioffi.