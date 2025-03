La Robur punta a centrare i playoff. L’obiettivo massimo è il quarto posto

Sfumata la possibilità di raggiungere il secondo gradino del podio, la Robur dovrà sfruttare le prossime sei giornate per centrare un piazzamento play off. Con il Seravezza Pozzi, al momento terzo (comunque in fase calante), a +5, sembra essere il quarto posto, l’obiettivo massimo che può raggiungere, a oggi, la squadra di Magrini. I bianconeri, con 44 punti all’attivo, condividono il ‘pianerottolo’ con Grosseto e Ghiviborgo. I lucchesi, tra l’altro, sono stati l’unica squadra ad aver battuto la corazzata Livorno sia all’andata (1-4) che al ritorno (7-1) e hanno, tra le proprie fila, il capocannoniere del girone Gori (22 gol), secondo miglior marcatore dell’intera Serie D, dietro soltanto a Bertoli della Varesina.

Se la Robur le due gare con il Ghiviborgo le ha già disputate (0-0 all’andata e 1-0 al ritorno, gol di Candido), il secondo derby con i maremmani andrà in scena allo Zecchini all’ultima giornata (al Franchi 0-1, gol di Marzierli). Guardando alle ‘compagne di viaggio’ di Bianchi e compagni, mentre domenica a pestare l’erba del vecchio Rastrello sarà il Figline, il Grosseto ospiterà la Fezzanese, mentre a Ghivizzano arriverà la Sangiovannese. Quando la Robur busserà alla porta del Trestina, i ragazzi di Consonni giocheranno in casa con il San Donato Tavarnelle, il Ghiviborgo sarà impegnato a Gavorrano. La domenica successiva in programma Siena-Follonica Gavorrano, Ostiamare-Grosseto e Ghiviborgo-Fulgens Foligno. Alla vigilia di Pasqua, con la Robur all’opera sul campo della Fezzanese, il Grifone ospiterà il Montevarchi, i lucchesi saranno di scena a Trestina.

Le ultime due giornate metteranno poi in palio punti pesantissimi: se all’ombra di San Domenico giocherà l’Ostiamare dell’ex Minincleri, lo stadio Carraia di Ghivizzano farà da cornice allo scontro diretto tra biancorossi e… biancorossi. Nella giornata che chiuderà la stagione (regolare) 2024/2025, come detto, il Grosseto attenderà la Robur allo Zecchini. In contemporanea il Ghiviborgo sarà impegnato nella trasferta sul campo della Fezzanese che domenica 4 maggio potrebbe aver già salutato la Serie D. Per la cronaca il Seravezza Pozzi affronterà, nei prossimi sei turni Livorno, Figline, Sangiovannese, Fulgens Foligno, Trestina e Follonica Gavorrano. La lotta, insomma, è apertissima ed equilibrata.