Arriva il Sudtirol. Il Mantova a rischio si arma di coraggio. I tre punti sono vitali

La sfida salvezza con il Sudtirol ha il sapore di una finale per il Mantova. La squadra di Possanzini prima della pausa è scivolata nella zona retrocessione diretta e ora, quando mancano otto partite al termine, deve invertire la rotta e ritrovare quella vittoria che manca ormai da troppo tempo. "Non dobbiamo perdere la nostra identità – è l’analisi del tecnico virgiliano –. Se cambiamo il nostro modo di giocare andiamo in difficoltà. Mancano ancora tante partite e ci sono tanti punti in palio. Io credo fortemente alla salvezza". Nei giorni scorsi anche il presidente Piccoli è intervenuto per responsabilizzare la squadra in vista di questo rush finale: "Ha voluto farsi sentire per smentire chi parla di una sua presunta assenza. In realtà lui c’è sempre e con me è sempre stato schietto. Se ha qualcosa da dirmi me lo dice sempre in faccia".

Durante la sosta i biancorossi di capitan Burrai (nella foto) hanno preparato con cura il match con gli altoatesini: "Abbiamo lavorato bene – spiega Possanzini – e abbiamo analizzato tutto quello che abbiamo fatto. Per quel che riguarda il modulo potremmo anche tornare al 4-3-3, ma decidere in base all’avversario, pensando a chi mi offre più garanzie di poter far male al Sudtirol. Dobbiamo ritrovare la fiducia, perché senza quella le cose diventano difficili. Noi, invece, dobbiamo credere in quello che facciamo. L’errore, anche il mio, fa parte del gioco, ma la componente mentale è fondamentale e ti consente di realizzare quello che sai fare".

Probabile formazione (3-4-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Solini; Radaelli, Trimboli, Burrai, Giordano; Fiori, Mancuso, Mensah.

L.M.