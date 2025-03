Eccellenza. "Big match all’Helvia Recina. Matelica, occhio all’Urbino»

"Maceratese-Chiesanuova è la partita delle partite". È quanto dice Peppe Sfredda, diesse del Monturano, presentando questo turno dell’Eccellenza. In questa giornata i Portuali Dorica staranno alla finestra, avrebbero dovuto affrontare il Fano che è stato estromesso dal campionato.

Atletico Mariner-Montefano: "L’Atletico deve fare almeno 6 punti per i playout e affronta una gara molto importante, dall’altra parte c’è un Montefano, società e squadra importanti con il tecnico Amadio che non regala niente a nessuno".

Maceratese-Chiesanuova: "È un derby in cui il Chiesanuova farà di tutto per fare lo sgambetto alla Maceratese in una partita che per loro è quella dell’anno. I biancorossi sono da tempo in vetta con merito, ma l’assenza di Gagliardini ha un suo peso rilevante perché la squadra non potrà contare su un giocatore esperto che dà ampie garanzie".

K Sport-Monturano: "Noi abbiamo fatto un bel balzo verso i playout, ci manca ancora un punto per esserne certi. Affrontiamo l’altra capolista, anche lei in vetta con merito, con la testa sgombra, con la possibilità di giocare liberi mentalmente e in queste condizioni possiamo fare di tutto".

Matelica-Urbino: "Il Matelica ha bisogno della certezza di evitare i playout. L’Urbino non può sbagliare perché si gioca i playoff, penso che dopo la gara della Maceratese sia quella più dura perché si troveranno di fronte formazioni che hanno bisogno di punti".

Montegranaro-Fabriano Cerreto: "Di fronte due realtà che oramai non hanno più nulla da chiedere al campionato se non chiudere nella migliore posizione".

Sangiustese-Tolentino: "La Sangiustese è fuori da tutto, è tranquilla, le motivazioni del Tolentino dovranno fare la differenza nella sua ricerca alla migliore posizione in classifica".

Urbania-Osimana: "Dall’Urbania mi aspettavo qualcosa in più, ma l’esperienza in Coppa ha avuto un suo peso. L’Osimana è una formazione molto esperta a cui prestare sempre attenzione".