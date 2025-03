Promozione. La Comacchiese non molla la presa

comacchiese

3

petroniano

0

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri (28’ Vultaggio), Gordini (84’ Elshazly), Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani, Gherlinzoni (87’ Grassi), Tavolieri (78’ Fiorini), Marongiu (72’ Angelini). A disp.: Farinelli, Grigatti, Felloni, Bushi. Allenatore: Candeloro

PETRONIANO: Cocchi, Pierdomenico, Novi, Kamga, Cane (70’ Macchiaroli), Blandamura, Cristiani (60’ Neri), Ezechia (46’ Cordoni), Crisci (60’ Serra), Maestri (46’ Gamberini), Fotso. A disp.: Verardi, Malagoli, Faggioli, Mazzoni. Allentore: Ronzano.

Arbitro: Pio Izzo, sezione di Faenza.

Marcatori: 18’ e 35’ Tavolieri, 86’ Fiorini.

Note: ammoniti Cristiani e Minieri.

Continua l’inseguimento della Comacchiese al Mesola. I lagunari si impongono al Raibosola con un netto e relativamente tranquillo 3-0. La prima occasione degna di tal nome arriva al 14’ ed è di marca rossoblu, con Tavolieri che tira addosso a Cocchi. Alla seconda opportunità (18’), però, Tavolieri non perdona: lanciato in profondità, conclude con un bel diagonale su cui Cocchi nulla può. Cerca di pervenire subito al pareggio il Petroniano, con Maestri che si gira bene al limite dell’area, il tiro è alto sulla traversa. Vicinissimo al pari, gli ospiti, al 34’ con un colpo di testa sotto porta di Cristiani, su cui Campi si supera con una parata plastica, valida quanto una rete. E nel calcio, si sa, "gol sbagliato, gol subit": nell’azione dalla parte opposta Tavolieri, a cui Marongiu apre il giusto corridoio, inventa una grande rete siglando il bis personale. Al 39’ Cristiani, vedendo Campi fuori dai pali, tenta il colpo della domenica con una conclusione precisa dalla distanza, con la Comacchiese salvata solo dalla traversa. Nella ripresa gli ospiti sembrano avere meno benzina, anche se al 49’ Novi ci prova dalla distanza e crea qualche apprensione, ma la sfera termina sull’esterno della rete. Al 54’ una punizione dalla distanza di Crisci, indirizzata nel sette, finisce fuori non di molto, ma la paura è per Campi, che nell’occasione si sbatte contro il palo, per fortuna senza conseguenze. All’85’ viene decretato un rigore per la Comacchiese, Gherlinzoni si fa ipnotizzare da Cocchi, ma sul conseguente angolo, arriva l’incornata vincente di Fiorini a fissare il punteggio sul 3-0.

Cinzia Boccaccini