Progresso, la salvezza è rimandata. Ferraresi illude, ma non basta

di NIcola Baldini

Quella che doveva essere la giornata migliore per ipotecare la salvezza si è trasformata in una sorta di incubo per il Progresso di Davide Marchini che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (il ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore era impegnato per il torneo Tassi), è stato sconfitto dal fanalino di coda del campionato Fiorenzuola. Il team piacentino parte forte e, al 15’, dopo un penalty richiesto a gran voce dai padroni di casa per un tocco di mano di Lomolino su cross di Mele, Russo calcia a botta sicura, ma, cincischiando, non riesce ad imprimere la necessaria forza alla sfera. Alla mezz’ora, il Fiorenzuola trova il vantaggio: sugli sviluppi di un corner, la sfera giunge sui piedi di Boscolo che, in girata, non lascia scampo a Cheli. A una manciata di secondi dall’intervallo, la band di Marchini va vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Cestaro che fa la barba al palo.

Al 9’ della ripresa, i rossoblù riescono a riequilibrare la sfida con un calcio di rigore guadagnato da Matta e trasformato da Ferraresi. Passano però appena otto minuti e la formazione ospite si riporta in vantaggio con Sementa che, sugli sviluppi di un velocissimo contropiede, si presenta a tu per tu con Cheli e lo fredda in diagonale.

Nel finale, il Progresso si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma il colpo di testa di Ferraresi prima ed il diagonale di Mascanzoni poi si spengono di un soffio sul fondo.