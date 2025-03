Il nuovo numero uno. Maceratese su Bazzucchi

Alla fine la lunga ricerca di un portiere ha dato i suoi frutti e tra i tanti giocatori contattati la scelta sembra essere caduta sul perugino Leonardo Bazzucchi, classe 1997, che vanta tanta Eccellenza umbra (Trasimeno, Cannara, Bastia, Gualdo) dopo le esperienze in D come under (Spoleto, Gubbio e Altovicentino) e dopo il vivaio nello Spezia. Oggi il giocatore dovrebbe essere a Macerata e poi la parola finale passerà all’allenatore Matteo Possanzini se schierarlo domani contro il Chiesanuova oppure se dare fiducia ai giovani in rosa.

Il problema del portiere si è posto dopo l’infortunio a Federico Gagliardini accusato a Osimo, il giocatore ha bisogno di 4-5 settimane per rimettersi a posto. Subito era iniziata la ricerca di un giocatore esperto per il decisivo finale di stagione in cui la Maceratese contenderà la promozione in serie D al K Sport Montecchio Gallo con cui fra una settimana avrà lo scontro diretto. Nei giorni scorsi erano stati contattati diversi portieri, tra i quali anche Emiliano Vivano, ma il giocatore è alle prese con un grave infortunio riportato durante la Kings League, un format di calcio a 7; Ermanno Fumagalli, ex Messina, e l’abruzzese Alessandro Iacobucci.