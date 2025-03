L’incontro formativo. La Castellanzese e la “Galassia Neroverde“ discutono di motivazione e crescita dei giovani atleti

C come calcio, C come crescita. E come comunicazione. Che le tre rette debbano intersecarsi a dovere, a partire dal ruolo di chi è chiamato ad allenare e preparare i ragazzi, è emerso chiaramente da un convegno intitolato "Il ruolo della comunicazione nell’allenamento dei giovani calciatori, costruire fiducia, motivazione e crescita". Organizzato dalla Castellanzese (club di serie D) e svoltosi nella sala conferenze dello stadio Giuseppe Provasi, l’appuntamento è stato caratterizzato dalla presenza di una settantina di tecnici della società neroverde e del progetto Galassia Neroverde che coinvolge altre società del territorio dell’Altomilanese. A inquadrare l’argomento e fornire spunti di riflessione preziosi è stata la psicologa esperta in pedagogia e comunicazione sportiva Deborah Maradini. Dalle sue parole sono emersi concetti nitidi. Il primo ha riguardato l’importanza per un allenatore di ragazzi di saper comunicare per creare in loro la motivazione e l’autostima necessarie per tirare fuori il meglio e il massimo di loro stessi. "Allenare – ha spiegato Maradini - non significa soltanto trasmettere tecnica e ottenere risultato, ma soprattutto accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita dove ogni parola , gesto e silenzio dell’adulto assume valore educativo". Gli allenatori hanno potuto confrontarsi con alcuni esempi pratici trasmessi con simulazioni video dove hanno potuto verificare il loro stile comunicazionale per apportarvi eventuali elementi di miglioramento. "Non alleno solo giocatori – è una delle frasi pronunciate da un tecnico presente all’appuntamento – ma alleno persone che stanno imparando a conoscersi attraverso lo sport". L’idea che ha percorso i vari momenti del convegno è stata quindi di sapersi rapportare nel modo migliore con i giovani calciatori. Con un duplice obiettivo: metterli nella condizione di sviluppare consapevolezza delle loro risorse e trasmettere loro la capacità di saperle condividere con il resto della squadra. Una conquista che costituisce l’elemento architravico della possibilità di ottenere sempre ulteriori conquiste di risultati sul rettangolo verde.

Cristiano Comelli