Serie D. Bilò: "Una Recanatese aggressiva a Isernia»

Rifinitura, pranzo, partenza per Isernia: questo, in sintesi, il programma odierno della Recanatese, in una settimana flagellata dalla pioggia che tuttavia ha solo parzialmente condizionato il lavoro della squadra. Mister Lorenzo Bilò, pur esternando la massima fiducia, rimarca come potrebbe essere letale prendere sottogamba l’Isernia: "Intanto dobbiamo essere bravi ad adattarci ad un’eventuale partita diversa dal solito anche perché, al momento attuale, il campo che troveremo è un’incognita. Tengo a dire poi che, al di là della loro posizione di classifica e con l’eccezione del match con la Civitanovese, hanno sempre tenuto le partite in grande equilibrio. Ovviamente, su tutto, c’è la fondamentale importanza della posta in palio". Di gran lunga sono la peggiore difesa del girone, con 50 gol subiti, 24 in casa mentre in attacco hanno dei giocatori, sulla carta temibili: "Proprio così, il reparto offensivo è il loro punto di forza. Hanno Coratella che ha messo a segno una doppietta contro l’Atletico Ascoli e attenzione soprattutto a Cascio (trequartista di origine argentina ex Gallipoli ndr): ha proprietà di palleggio, dribbling e cambio di passo. Non sono ammesse distrazioni". Però non vincono in casa da 5 mesi: "Questo è un campionato veramente particolare da vivere domenica per domenica. Quello che conta è che noi siamo un gruppo di esperienza, maturo, con una identità e con ragazzi impagabili nel lavoro settimanale". Aggredirli subito potrebbe essere l’antidoto alla loro presumibile foga agonistica? "La Recanatese, nelle sue partite, è sempre stata aggressiva, nei duelli, nel pressing a metà campo. Questo è un po’ il nostro modo di interpretare le gare che non snaturiamo in base all’avversario, poi è chiaro che certi accorgimenti li adoperiamo". Con il rientro di Pepa dal Viareggio l’unico forfait sarà quello del secondo portiere Mascolo ancora squalificato: "È così ma questo è un dettaglio, nel senso che comunque chi è chiamato in causa dà sempre ampie garanzie. Vedremo quale sarà la soluzione migliore." A dirigere una terna siciliana: l’arbitro sarà Akash Josè Maria Nuckchedy della sezione di Caltanissetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Elvira Rizzo di Enna ed Alberto Fiore di Messina. Infine oggi alle 14.30 scenderà in campo la Juniores capolista del girone G contro la Vigor Senigallia: altro step verso l’obiettivo di chiudere da leader.