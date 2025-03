I rossoblù a Chieti

Allenamento fuori porta per la Civitanovese in vista della trasferta di Chieti. Ieri la squadra rossoblù ha passato la giornata a Petritoli, in provincia di Fermo, lavorando sodo tanto dal punto di vista fisico quanto sul lato tecnico. In particolare, la mattina è trascorsa in una locale palestra messa a disposizione dal patron Profili, mentre nel pomeriggio la seduta si è svolta al locale campo sportivo. Un isolamento pressoché totale quello riservato alla squadra, anche considerando il silenzio stampa in cui il club si è rinchiuso da circa due mesi.

"Ottenere un buon risultato a Chieti sarebbe importantissimo. Facendo un calcolo, dico che in queste restanti sei gare dovrebbero essere totalizzati circa 10-11 punti per raggiungere la salvezza. Bisogna cercare di fare punti con tutti, il calendario potrebbe aiutare perché nelle ultime due giornate ci saranno Recanatese e Sambenedettese che potrebbero non avere più nulla da chiedere al torneo. Ma quello di domenica sarà un bello scoglio superare: i neroverdi sono una squadra molto forte e completa nei vari reparti con giocatori di valore come Ceccarelli e Donsah", è quanto dice Gabriele Baldassari, ex giocatore rossoblù e profondo conoscitore del girone F avendo iniziato la stagione come vice di Pagliari a L’Aquila.

"Al di là della sconfitta contro il Teramo – aggiunge – credo che la Civitanovese stia facendo bene. Non dimentichiamoci che prima era nella zona retrocessione diretta, mentre ora dista 4 punti. Anche per gli altri rappresenta un problema, soprattutto per chi deve affrontarla considerando che il suo andamento esterno è molto buono. L’organico è di categoria, conosco bene giocatori come Diop, Padovani e Capece avendoli allenati". Cosa va migliorato? "Forse – dice Baldassarri parlando anche da tifoso – dobbiamo giocare nel collettivo sia in fase offensiva che difensiva, badando al sodo. In questo momento, mancano quei 5-6 punti persi nella prima parte della stagione. Ma per salvarsi confido anche nella spinta del pubblico che a Civitanova sa essere molto numeroso e caloroso quando vuole".

Contro i neroverdi di Amaolo si giocherà alle 15 allo stadio "Angelini". I tifosi ospiti devono acquistare il biglietto in prevendita.

Francesco Rossetti