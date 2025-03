Esame Civitanovese. Il Teramo fa paura, ma servono punti

Anche stavolta la Civitanovese non avrà particolari problemi di formazione per la sfida odierna contro il Teramo. Contro la vicecapolista, Senigagliesi dovrà fare a meno soltanto della punta Padovani che sta recuperando attraverso allenamenti differenziati, Ma la sosta ha permesso di recuperare il compagno di reparto Vila. Durante la rifinitura Bevilacqua è parso in forma nonostante in settimana abbia dovuto fare i conti con l’influenza. Come ad Isernia, l’attaccante classe 2004 dovrebbe partire titolare in coppia con Brunet, in mediana il ballottaggio è tra Domizi, Foglia e Macarof. In difesa consueto ballottaggio tra Rossetti e Cosignani sulla sinistra. Insomma, le armi per affrontare il diavolo abruzzese ci sono tutte, bisognerà vedere come verranno impiegate. L’augurio dei tifosi è di rivedere quantomeno la prestazione dell’andata, quando l’allora truppa allenata da Alfonsi strappò un pareggio al Bonolis passando in vantaggio per due volte di fila. Tuttavia tale esito potrebbe essere un rischio poiché potrebbe segnare l’eventuale sorpasso in classifica del Notaresco e l’allontanamento dalla salvezza diretta.

La compagine abruzzese non si dà per vinta nella vittoria del campionato nonostante 9 punti la separino dalla Samb. L’allenatore Pomante chiede ai suoi "di affrontare le sette gare mancanti con il massimo della cattiveria. Oggi – aggiunge l’allenatore dei biancorossi – sarà una partita difficilissima, su un campo tosto, contro una squadra che nel mercato invernale si è rinforzata moltissimo. La Civitanovese è una squadra strutturata, brava a giocare la palla, ma abile soprattutto sulle seconde palle. Da questo punto di vista dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della partita, riuscendo a capire quando bisognerà giocare la palla e quando no. Troveremo un campo più ampio del nostro, credo che non sarà una partita intensa come quella che abbiamo disputato a Sora ma molto determinata". Il Teramo non avrà a disposizione il portiere Torregiani, convocato alla Viareggio cup, oltre che il difensore Cipoletti e il lungodegente centrocampista Baumwollspinner. La formazione di Pomante è reduce dalla vittoria interna contro la Fermana, ma prima aveva perso a Sora. "Immagino che a Civitanova ci aspetti una gara molto simile a quella di Sora, per questo dovremo essere meno belli e più efficaci, lottando sulle palle sporche". A Teramo sono stati venduti 324 biglietti.

Probabili formazioniCIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Visciano, Foglia; Bevilacqua, Brunet.TERAMO (3-4-2-1): Di Giorgio; Menna, Cangemi, Brugarello; Cum, Angiulli, Messori, Pietrantonio; Pavane, Tourè.

Francesco Rossetti