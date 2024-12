Al voltini decide bignami. Colpaccio Pergolettese alla fine del recupero. Trafigge la Pro Vercelli e la supera in classifica

CREMA (Cremona)

Importante vittoria della Pergolettese che allo stadio Voltini ha superato la Pro Vercelli grazie a una rete nei minuti di recupero di Bignami. Ha funzionato, per la squadra di Giacomo Curioni, il modulo offensivo 4-3-3. La Pro Vercelli era in striscia utile da 3 gare. Con questa vittoria la Pergolettese ha sorpassato in classifica (ora di due lunghezze) la squadra piemontese. Al 26’ insidiosa la Pergo con un colpo di testa di Olivieri, la palla esce di pochissimo. Al 12’ della ripresa Pro Vercelli vicina al gol con un tiro di Comi, la palla si stampa sulla traversa. Al 49’ in pieno recupero arriva la rete della Pergo con uno splendido colpo di testa di Bignami che batte Rizzo. Raffaele Sisti