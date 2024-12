Consandolo, riscatto servito. Ci pensa Gentili con 2 reti

consANDOLO 2 MSP CALCIO 1

CONSANDOLO: Lesi, Bianconi, Bozzato, Brandolini, Liri, Trentini, Nicolasi (60’ Hassan), Rimondi, Gentili (73’ Colino), Giberti, Colombani (80’ Soltana). A disp: Guidi, Zeroual, Chahbouni, Ferracini, Nicoletti, Kalogeroupolos. All. Dirani.

MSP CALCIO: Comastri Filippo, Zannoni, Donvito, Villa (80’ Pasotti), Dalmonte, Comastri Simone, Dondi, Guidotti (80’ Cotti), Licciardo, Ciaccio, Scarpati. A disp: Hysi, Speranza, Mazzei, Marzulli, Persona, Marku. All. Onestini.

Arbitro: Sani di Faenza.

Marcatori: 22’ e 73’ Gentili, 44’ Ciaccio. Note: ammoniti Nicolasi, Gentili, Dondi, Villa, Simone Comastri.

Dopo il ko di mercoledì sera nel derby con la Portuense, torna al successo il Consandolo, una vittoria che vale doppio perché ottenuta su una diretta concorrente e anche per il risultato delle rivali per la salvezza. Dirani lascia in panchina Colino e lancia dall’inizio Gentili, scelta più che azzeccata. L’attaccante dalla lunga chioma ha ripagato le aspettative segnando la prima doppietta stagionale. Nella prima mezz’ora però è il Monte San Pietro a menare la danza, grazie a un ispirato Ciaccio. Al 24’ i rossoblù sbloccano il risultato, è una bella azione in velocità, propiziata da Liri, che allarga sulla fascia per Colombani che a sua volta mette sul secondo palo, dove Gentili si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol. Colombani ha avuto la chance per il raddoppio, contrastato sul più bello da ottima posizione.

Al 44’ frittata difensiva su calcio d’angolo: i bolognesi fanno blocco sul portiere, aprendo la strada al colpo di testa indisturbato di Ciaccio. Nel secondo tempo il Consandolo alza il ritmo, costruisce delle opportunità da rete con Rimondi, Colombani e Gentili. Finché proprio quest’ultimo al 73’ realizza il raddoppio. Tutto nasce da un passaggio in profondità di Rimondi per Gentili, l’attaccante salta il portiere in uscita e deposita in rete. In contropiede la formazione argentana poteva segnare anche il terzo gol, però Rimondi, Colombani e Colino non riescono a concretizzare.

Franco Vanini