Mesola, ci pensa Davo: successo e primato confermato

Petroniano

1

Mesola

2

PETRONIANO: Cocchi, Malagoli (1’ st Ezechia), Cuppini, Kamga, Canè, Franceschi (39’ st El Ouahhabi), Fotso, Maestri, Neri (1’ st Tonelli), Cordoni, Crisci (16’ st Macchiaroli).

A disposizione: Imbimbo, Gamberini, Novi, Bologna, Barbacini. All.: Ronzani.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Tofan, Paganini (28’ st Marandella), Marcolini, Guariento, Mantovani, Cavallari, Allegrucci, Cantelli, Davo (39’ st Gianella).

A disposizione: Turri, Biolcati, Leonardi, Volynets, Ferro. All.: Cavallari.

Reti: 16’ pt Davo (M), 23’ pt Davo (M), 37’ pt Maestri (P).

Note: ammoniti: Cocchi (P), Paganini (M), Mantovani (M), Cavallari (M), Cantelli (M).

Importante vittoria in trasferta del Mesola, capolista del girone, che passa per il risultato di due reti a uno sul campo del Petroniano, nella sfida valida per il recupero della ottava giornata del girone C di promozione Emiliana. I padroni di casa del Petroniano arrivano al match dalla sconfitta di domenica scorsa sul campo del Casumaro, mentre gli ospiti del Mesola sono reduci dalla vittoria nell’infrasettimanale di mercoledì sera in casa contro il Masi-Voghiera. Succede tutto nel primo tempo. Partono subito forte gli ospiti, che mettono pressione dai primi minuti alla difesa di casa. A sbloccare il match è il numero 11 Davo, che si inserisce alle spalle della difesa su un filtrante dalla trequarti, e a tu per tu con Cocchi insacca in buca d’angolo l’1-0. Non si ferma il Mesola, che raddoppia dopo soli 7 minuti: dopo una azione prolungata Tofan prende la linea di fondo e mette in mezzo per l’arrivo di Davo, che controlla e insacca in rete il 2-0 e la doppietta personale.

Nel finale del primo tempo arriva la reazione del Petroniano, che con il passare dei minuti prende sempre più campo.

Al minuto 37, su un calcio d’angolo non riesce ad allontanare il pallone la difesa del Mesola, e in mischia il più lesto ad arrivare è il numero 8 Maestri, che da due passi ribadisce in rete e accorcia le distanze. Nella ripresa il pallino del gioco rimane in mano ai padroni di casa, che si fanno vedere più volte nella trequarti degli ospiti, ma non riescono a oltrepassare il muro eretto da Calderoni, che con due interventi decisivi blinda la porta fino al triplice fischio.

Tre punti per il Mesola, che sale a quota 37 in testa alla classifica, mentre rimangono fermi a quota 22 i padroni di casa del Petroniano.