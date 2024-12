Botta e risposta dal dischetto contro il Russi. Cazzadore sigilla il pari per il Sant’Agostino

Russi

1

S. Agostino

1

: Sarini, Colombo, Dradi, Bertoni, Gramellini, Ferretti, Venturi (4’ st Cobrescu), Guidi, Brigliadori (38’ st Lanzoni), Salomone (38’ st Melandri), Zela.

A disposizione: Scardovi, Crispino, Guli, Calderoni, Santomauro, Saporetti.

All.: Ferrario.

S. AGOSTINO: Costantino, Armaroli, Roda, Cinelli (43’ st Ceneri), Di Bari, Pellielo, Corsi (20’ st Laurenti), Pinca (34’ st Frignani), Cazzadore, Vanzini, Sarti.

A disposizione: Piazzi, Franchi, Bergami, Boreggio, Tassinari, Lupusor.

Arbitro: Sponza di Modena.

Reti: 16’ st Salomone (R), 18’ st Cazzadore (S).

Note: ammoniti: Sarini (R), Gramellini (R), Ferretti (R), Guidi (R), Lanzoni (R), Sarti (S).

Buon pari per il Sant’Agostino in casa del Russi.

I ramarri partono forte, mantengono un bel possesso palla, senza però mai impensierire realmente Sarini. La prima vera occasione da gol è dei padroni di casa con una conclusione di Zela, ben respinta da Costantino. Nella ripresa gli episodi che decidono la partita.

Al 16’ Gramellini viene atterrato in area piccola da Roda, il direttore di gara, senza esitazioni, decreta il calcio di rigore a favore del Russi, dal dischetto si presenta Salomone, il quale scaraventa la palla sotto la traversa, portando così in vantaggio la formazione di mister Ferrario. Passano appena due minuti ed il Sant’Agostino guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti, palla scodellata in area, Sarini esce male nel tentativo di rinviare il pallone e travolge un avversario.

Anche in questo caso l’arbitro non ha dubbi nell’assegnare il tiro dagli undici metri che Cazzadore, con potenza, realizza riportando subito il punteggio in parità.

Successivamente sarà il Russi a cercare più assiduamente la via del gol, ma gli arancioneri sono imprecisi e Costantino non deve compiere interventi particolarmente difficili.

Un punto, quello della squadra di Ricci, che muove la classifica e che tiene al riparo il Sant’Agostino da una classifica non proprio tranquilla, come quella del Russi, ancora in pienissima zona play out.