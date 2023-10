Al Voltini. Pergolettese che colpo nel finale

Grande vittoria della Pergolettese che all’ultimo secondo di gioco supera il Legnago Salus grazie a un penalty trasformato da Mazzarani, il migliore in campo in assoluto e autore di una tripletta.

La squadra di mister Matteo Abbate ha disputato un buon match mettendo in campo tanta determinazione e voglia di vincere, ingredienti importanti che hanno permesso di conquistare i tre punti fondamentali nel finale. Successo importante che consente di riscattare immediatamente le ultime due battute d’arresto e sopratutto consente di migliorare ancora di più la classifica di questo girone A molto equilibrato.

La Pergolettese tornerà in campo domenica un trasferta per affrontare il Mantova, un derby lombardo che si annuncia di alto livello tecnico per il valore di entrambe le formazioni.

Raffaele Sisti