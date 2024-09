Albanesi carica la Maceratese : "Sensazioni positive per il futuro"

"Subito sono rimasto impressionato dalla rosa, l’allenatore è riuscito a creare un bel gruppo e darci efficaci trame di gioco". Il fantasista Lorenzo Albanesi era fiducioso che la Maceratese sarebbe potuta partire con il piede giusto nel campionato di Eccellenza, nonostante l’Urbania sia un osso duro. Alla fine i biancorossi hanno fatto il pieno, ma adesso c’è un altro ostacolo da superare e poi ce ne saranno ancora altri in un cammino molto lungo. "Io – aggiunge – mi aspetto tante cose positive perché possiamo contare su un gruppo competitivo, poi ho notato livelli alti degli allenamenti per l’elevata qualità dei compagni". Per Albanesi è iniziata positivamente la nuova esperienza. "Ho sempre giocato a Montegiorgio e per una stagione a Castelfidardo, provo sensazioni forti nella mia prima esperienza in un club così importante e in una piazza storica". L’altra faccia della medaglia è che su certe piazze ci sono più aspettative. "So perfettamente che ci saranno maggiori pressioni in una città che vive di calcio, che ha tanti tifosi, però in estate ho fatto questa scelta con consapevolezza. Alla Maceratese darò il massimo sul piano umano e mi metterò a servizio della squadra e del tecnico. Ho sposato appieno il progetto della società e dell’allenatore, poi voglio risollevare le mie ultime due stagioni". Finora i biancorossi hanno sempre giocato in trasferta per l’indisponibilità dell’Helvia Recina – Pino Brizi e magari qualche tifoso non conosce appieno le caratteristiche di Albanesi. "Possanzini - spiega il giocatore - ama il gioco a terra, a me piace toccare la sfera, stare vicino all’area dove posso rendermi più pericoloso. Contro il Fano disputeremo la prima gara sul nostro impianto, un manto che facilita il gioco e per di più è un campo dalle grandi dimensioni, noi abbiamo pure elementi di gamba che permetteranno alla Maceratese di sfruttare appieno le ripartenze". Al via del campionato di Eccellenza ci sono anche altre formazioni con le qualità per essere protagoniste. "Ho giocato di più in serie D, posso fare affidamento al campionato dello scorso anno quando mi ha destato un’ottima impressione l’Urbino che si è rinforzato, ho apprezzato il Montecchio e il Chiesanuova sul suo campo mi è piaciuto. Mi sembra che il livello si sia alzato rispetto ad alcuni anni fa, cioè a quando ho frequentato l’Eccellenza le prime volte perché poi sono stato a lungo in D". Albanesi era finito nel mirino della Maceratese anche in passato. "Due anni fa – ricorda – ho fatto una scelta e cioè di iniziare a lavorare, Macerata era la mia prima scelta se fossi andato via da Montegiorgio ed eccomi qua".