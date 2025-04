Alberto Pignat analizza la sconfitta del Follonica Gavorrano contro il Ghiviborgo

Alberto Pignat, difensore del Follonica Gavorrano, analizza il ko casalingo col Ghiviborgo. Una sconfitta interna che fa male, soprattutto per come è arrivata, ma anche per la classifica, che non resta semplice.

"E’ stata una gara un po’ strana – dice Pignat –. Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra molto difficile da affrontare. Rimane il rammarico perché la prestazione c’è stata, ma il risultato no. Siamo andati uomo su uomo a tutto campo, l’abbiamo gestita bene fino all’ottantesimo, poi purtroppo ci è mancato qualcosa nel dettaglio. Una cosa che ci è mancata un po’ in tutto il campionato. Siamo rammaricati, però vediamo anche il lato positivo della prestazione. Andremo a Siena per cercare la vittoria. La vittoria ci manca, volevamo vincere. Ci abbiamo messo quel qualcosa in più: nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, purtroppo c’è quel dettaglio che ci sta mancando, non possiamo sottovalutare il fatto che il Ghiviborgo è una delle più in forma".

Ora la trasferta a Siena. "Incontriamo una squadra blasonata, il nostro focus è trovare i tre punti, sia col Siena che con l’Orvietana". Domenica Pignat ha difeso contro Gori, il capocannoniere del torneo, annichilito per 80 minuti finché un errore individuale lo ha portato al gol. "Gori – conclude Pignat – penso non sia un caso se ha fatto 25 gol. E’ giovane e tiene bene il campo, fa bei movimenti e si toglierà qualche soddisfazione in futuro".