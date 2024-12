Alessandro Formisano è il nuovo allenatore della Pianese: "Entusiasmo e continuità"

Benvenuto mister. Da oggi siamo al tuo fianco: a dare il benvenuto, a Piancastagnaio, ad Alessandro Formisano (nella foto), lo striscione esposto al Comunale dai tifosi. "Sono felice di essere qui – ha detto il neo tecnico –, ringrazio il direttore Cangi e la società per questa opportunità. Ho lasciato Perugia appena un mese fa, dopo 14 anni tra settore giovanile e prima squadra, ma il fuoco dentro non si è mai spento e inizio questa avventura con grande entusiasmo".

"La mia idea di gioco non si discosta tanto da quella del mio predecessore – ha proseguito – che ha compiuto un ottimo lavoro. Conosco le dinamiche che si creano in uno spogliatoio quando cambia l’allenatore e so che questa squadra ha un’impronta ben precisa: non stravolgerò niente, proseguiremo nel segno della continuità. Di questa Pianese mi ha impressionato il collettivo, la capacità di interpretare le gare e determinate fasi di gara, in un campionato che non permette cali di tensione: cercherò di amalgamare le mie idee con quelle che ci sono".

Fabio Prosperi ha lasciato la squadra al nono posto con 24 punti: una sfida in più, migliorare ciò che è già buono. "Una situazione simile l’ho già vissuta, ma al contrario: credo che ognuno debba cercare di essere migliore del giorno prima e comunque una piccola pressione in più, me la prendo volentieri". Il mister ha tenuto ieri pomeriggio il primo allenamento. "La prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata di andare forte e credo che è ciò che avrebbero voluto dire loro a me. Voglio conoscere prima gli uomini che i calciatori, sapendo comunque che sono ragazzi che si applicano tantissimo sia in allenamento che in partita".

La Pianese è attesa da un bel tour de force. "Le avversarie vanno incrociate tutte, una per volta – ha affermato Formisano –, a partire dall’Arezzo che è un’avversaria forte. Dovremo affrontare ogni sfida con grande coraggio, consapevoli che abbiamo tutto per competere con le altre". Formisano sarà affiancato dal vice Valerio Pignataro, dal preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e dal collaboratore tecnico Giacomo Lenzi. Dello staff continueranno a far parte anche il preparatore dei portieri Giacomo Palmi e il vice preparatore atletico Domenico Capitani.

A spiegare come la scelta sia ricaduta su Formisano, una volta maturata la separazione da Prosperi, è stato il direttore Cangi. "Con Alessandro ci siamo incrociati alla prima di campionato, benché, da umbro, andassi spesso a vedere la Primavera del Perugia, allenata dal mister. Parlando con Fabio, valutando che avevamo idee diverse sulla ripresa del cammino, l’ho chiamato".