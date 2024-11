Alla vigilia della sfida contro il Teramo. Fermana, Valsecchi:: "Stiamo lavorando bene»

Siamo alla vigilia della sfida con il Teramo match che rappresenta un momento importante in questa prima parte di stagione della Fermana, al momento in fondo alla classifica anche a causa di una serie di assenze importanti nell’ultimo periodo. Soprattutto nell’ultimo match in casa con il Roma City, come ha avuto modo di sottolineare il centrocampista Pietro Valsecchi, ospite nei giorni scorsi a Tv Centro Marche. La mezzala canarina, spesso titolare in questa prima parte di stagione, ha fatto il punto della situazione partendo dal momento in cui ha accettato di sposare il progetto giallobù: "Sapevamo che potevamo andare incontro a dei problemi in questa prima parte di stagione anche per una preparazione iniziata come tutti sanno molto in ritardo – sottolinea Valsecchi – questi infortuni arrivati nelle ultime giornate e che mai avevamo avuto fino ad ora, non dico siano frutto di una casualità ma un pò di sfortuna c’è sicuramente anche per il fatto che sono arrivati tutti insieme. Non cerchiamo alibi e continuiamo per la nostra strada, gara dopo gara vediamo di uscire da questo momento. Come gruppo stiamo lavorando molto bene e remiamo tutti nella stessa direzione. Dobbiamo sfruttare anche gli episodi per dare una svolta al nostro campionato". Intanto si prepara la grande festa dei tifosi canarini che oggi festeggeranno i 50 anni di tifo della Fermana a partire dalle ore 18 presso il parco di via dei Mille, con panini e birra ma anche lo scambio di ricordi emozioni tra ultras di un tempo e quelli di oggi dal titolo "50lo per Amore". Proprio il Parco di via dei Mille è stato protagonista della nascita del tifo canarino che continuerà a celebrare le emozioni e questa ricorrenza particolare domenica alle 14,30. Prevista infatti una coreografia impattante per l’occasione che promette di essere veramente speciale e per questo i tifosi si raccomandano di arrivare con discreto anticipo al campo. Per l’occasione preparata anche una sciarpa celebrativa, riproduzione di quella realizzata 50 anni fa, con una targhetta a ricordo. E poi la gara con il Teramo dove servirebbe un successo ma dove la Fermana sarà costretta a fare a meno di Karkalis mentre avrà un Tomassini in più nel reparto difensivo: il difensore ex Fano si è aggregato alla squadra e sarà a disposizione di Bolzan come importante opzione difensiva fin da subito. Oggi rifinitura per conoscere le ultime sui convocati per il match di domenica.

Roberto Cruciani