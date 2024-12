Allenamento congiunto. Il Grifone batte il Tuttocuoio

Si è chiuso con una vittoria, e non poteva essere altrimenti visto la serie positiva dei biancorossi, il 2024 per il team di mister Consonni. Il successo (2-1) è arrivato al termine del proficuo allenamento congiunto che ieri pomeriggio è stato disputato fra il Tuttocuoio, squadra terza in classifica nel girone D, e il Grosseto, secondo nel girone E della serie D. La gara si è svolta sul terreno di gioco dello stadio "Leporaia" di Ponte a Egola.

Passano subito in vantaggio i neroverdi locali che al 2’ realizzano grazie ad un gol dell’ex Boiga. Il match si sviluppa con azioni piacevoli da ambo le parti. Al 40’ i biancorossi pervengono al pareggio con il bomber Marzierll. Nella ripresa mister Consonni cambia formazione e al 6’ i maremmani passano in vantaggio con l’attaccante Sane.

Ora sono previsti due giorni di riposo: capitan Cretella e i suoi compagni riprenderanno le sedute di allenamento giovedì in vista della prima gara del girone di ritorno con la trasferta in casa dell’Orvietana.

Primo tempo. Grosseto: Raffaelli, Grasso, Dierna, Bolcano, Chrysovergis, Sacchini, Caponi, Sabatini, Mobilio, Marzierli, Senigagliesi. Tuttocuoio: Danielli, Severi, Renda, Bardini, Veron, Morelli, Sansaro, Centonze, Di Natale, Boiga, Chiti.

Secondo tempo. Grosseto: Piersanti, Macchi, Bolcano, Nunziati, Chrysovergis, Cretella, Sacchini, Sabelli, Benucci, Sane, Senigagliesi.