Serie D. "È una Civitanovese che merita di più»

Rumors confermati, sarà proprio Daniele Fontana il vice di mister Stefano Senigagliesi. Fontana, civitanovese doc, da giocatore ha vestito la maglia dal 1994 al 1996 e dal 2003 al 2005. Si tratta della prima esperienza da allenatore in seconda, mentre come primo è stato al Monturano (Eccellenza) e alla Torrese (Promozione), quindi nel settore giovanile rossoblù. "È un piacere venire alla Civitanovese – ha affermato a caldo –, la squadra della mia città e in cui ho giocato. Quando il presidente Profili mi ha contattato non ci ho pensato due volte". Ieri primo allenamento dell’anno per Visciano e soci, ma anche prima seduta per Fontana da vice allenatore rossoblù. A parte l’infortunato Padovani, tutti gli altri componenti della rosa hanno svolto la partitella e questo lascia ben sperare in vista del match di domenica contro la seconda della classe, L’Aquila 1927 (14.30 al Polisportivo). Senigagliesi, all’esordio sulla panchina adriatica, dovrà fare a meno dello squalificato Passalacqua. "Ho visto – ha spiegato poi Fontana – una squadra che va a 2000 all’ora, il gruppo mi è sembrato sano, serio e volenteroso. Avendo assistito a qualche gara posso dire che la squadra ha raccolto meno di quanto meritava. Forse è più un problema che un vantaggio, gli elogi fanno piacere ma abbiamo bisogno di punti. Il modulo? Viste le caratteristiche dei giocatori, un’idea c’è". Curiosità: Fontana era in campo a Civitanovese-L’Aquila, campionato di D 1996-’97. Finì 0-2 per gli abruzzesi con doppietta di Francesco Fonte. Sul match di domenica, Fontana ha detto: "Arriva una squadra quotata e partita per vincere. Noi siamo la Civitanovese e dobbiamo fare la nostra partita. L’assenza di Banegas? La rosa aquilana è talmente forte che sapranno come rimpiazzarlo. Hanno condotto una campagna acquisti importante, sono secondi e faranno di tutto per agguantare il primo posto". Ieri il club abruzzese ha ufficializzato l’ingaggio di Marcello Senesi, l’ala sinistra ex Ancona vanta 138 presenze e 18 gol in Lega Pro. Sempre qui, a breve, è previsto l’arrivo del terzino del 2004 Lorenzo Tropea. Per quanto riguarda il mercato della Civitanovese, non si registrano particolari novità dopo l’ingaggio di Vila (transfer ancora non pervenuto) e la rescissione di Vittorio Esposito (il fantasista dovrebbe approdare nella Promozione molisana), mentre il Chieti è interessato a Brunet, ma difficilmente patron Profili lascerà partire l’argentino.

Francesco Rossetti