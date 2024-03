Allenatori. Il Pescara all’ex. Emmanuel Cascione

Giovanni Bucaro ha presentato le dimissioni subito dopo la pesante sconfitta di venerdì scorso al ’Romeo Neri’ contro il Rimini. Troppo pesante la sconfitta contro i biancorossi (5-1) perché il discepolo di Zeman non alzasse bandiera bianca. Da ieri il Pescara ha un nuovo allenatore. Si tratta di Emmanuel Cascione, ex centrocampista del Rimini ed ex allenatore del Cattolica. La maglia a scacchi Cascione l’ha indossata per due stagioni, dal 2005 al 2007. Era il Rimini di Vicenzo Bellavista, era il Rimini guidato da Leonardo Acori ai tempi della serie B. Ma anche la seconda vita calcistica del 40enne toscano, quella da allenatore, è passata dalle nostre parti. Anzi, è iniziata proprio dalla Romagna, seduto sulla panchina del Cattolica in serie D. Poi due annate passate con i giovani. A Napoli a guidare la squadra Primavera e a Sassuolo al timone dell’Under 18. Fino a riprendersi il calcio dei grandi, sempre in D, con la Pistoiese. Ora, a Pescara, per lui la prima stagione da allenatore tra i prof.